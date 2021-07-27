«Шокирующие и постыдные плавки». Немецких гимнасток троллят из-за закрытых трико

Британский телеведущий Пирс Морган призвал защитить достоинство прыгунов в воду, которые выступают с минимум одежды на теле.

В последнее время много разговоров о сексуализации спорта. Речь не только о случаях насилия и харрасмента, но и в принципе о простом удобстве — вопрос не в том, чтобы выглядеть красиво на соревнованиях, а чтобы форма помогала максимально эффективно выступать на турнире. Показательный случай произошел на чемпионате Европы по пляжному гандболу — сборная Норвегии вышла играть за бронзовые медали в коротких шортах вместо бикини. Каждую спортсменку оштрафовали на 150 евро с формулировкой «неподходящая одежда». В гандболе по регламенту у женщин должны быть плавки-бикини, плотно обтягивающие фигуру, с вырезами для ног под высоким углом. При этом длина плавок не должна превышать 10 сантиметров.

Ранее немецкая гимнастка Сара Восс стала первой женщиной, решившей выступить на чемпионате Европы в закрытой форме. После этого еще несколько спортсменок последовало этому примеру благодаря, в том числе, спортивным федерациям Германии и Нидерландов. А на Олимпиаде произошло закрепление этого тренда.

Женщина может выбирать, что надевать

— Мы надеемся, что гимнастки, которые чувствуют себя некомфортно в обычных костюмах, наберутся смелости последовать нашему примеру, — рассказывала Восс в интервью немецкому телеканалу ZDF. — Как женщины, мы хотим быть самими собой и чувствовать себя комфортно. А в таком спорте, как гимнастика, это делать все сложнее и сложнее по мере взросления и перемен в теле.

В отличие от пляжного гандбола, в спортивной гимнастике нет строгих правил относительно купальников, но традиционно принято выступать с полностью открытыми ногами. Исключения делали только по религиозным причинам. При этом в федерации Нидерландов говорили, что судьи имеют тенденцию занижать баллы спортсменкам, соревнующимся в закрытой одежде.

На Олимпиаде в Токио уже вся сборная Германии вышла в таком образе — на них была комбинация купальника и леггинсов. Их главная цель — показать, что женщина может выбирать, что надевать. Акция немок стала следствием вспышки случаев физического и сексуального насилия в спорте. В идеале эта ситуация должна была привести к пересмотру мер безопасности для защиты спортсменов.

Тренеры гимнасток поддержали их решения, сказав, что главное — чувствовать себя уверенно и удобно в любом случае. На тренировках они так же занимаются в закрытой одежде, чтобы привыкнуть к ней. Многие болельщики поддержали немецких спортсменок, называя их костюмы лучшими. Другие признались, что давно нужно было обратить внимание на проблему насилия в спорте и начинать нужно с банальных вещей типа купальников.

Критика закрытых купальников

Несмотря на поддержку СМИ и многих фанатов, не все высказались за такое изменение традиций. Британский телеведущий Пирс Морган смотрел соревнования в прыжках в воду на Олимпиаде и написал саркастический комментарий, говоря о коротких плавках спортсменов:

— Шокирующе и постыдно то, что мужчинам, прыгунам в воду, приходится на Олимпийских играх носить такие откровенные и сексуальные трусы. Я требую полностью закрытую одежду для защиты их достоинства, — написал Морган в Twtitter.

До этого телеведущий назвал поступок немецких гимнасток «ерундой», сказав, что спортсменкам можно тогда вообще нацепить вместо купальников мешковину и закончить на этом. Но такие комментарии, конечно, вызвали в адрес Пирса тонну критику. «Ты не должен говорить, что должны или не должны носить женщины», «Даже если бы они надели мешок, это должно быть принятым», «На соревнованиях нужно смотреть только на талант и умения» — главные мысли комментаторов под постом Моргана.

Shocking & shameful that male divers have to wear such overtly sexualising skimpy briefs at the Olympics. I demand full body unitards to protect & respect their dignity. pic.twitter.com/Xa5ZlRy737 — Piers Morgan (@piersmorgan) July 26, 2021

Основная же проблема, о которой говорят все, — это то, что у мужчин есть выбор, что им надевать. В том же пляжном гандболе нет таких строгих требований по одежде для спортсменов, только для спортсменок. Правда, есть фактор комфорта именно для гимнасток — говорят, что закрытая одежда вести больше и может влиять на качество исполняемых элементов. В спорте часто важен чуть ли не каждый грамм, поэтому даже страз на купальник в спортивной гимнастике стараются клеить как можно меньше.

Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина и вовсе сказала в комментарии «Газете.RU», что закрытые купальники могут быть опасны:

— У нас есть двойное сальто в группировке — такой элемент, когда руками берешь коленочки. Если спортсменка в комбинезоне пойдет на такой элемент и руки соскользнут, убьется же!

При этом чемпионка мира не против того, чтобы гимнастки выступали в таких купальниках — главное, чтобы им самим было комфортно, и они чувствовали себя безопасно. Если есть гарантия, что все пройдет гладко и ничего не соскользнет, то носить можно что угодно. Профессионалы смотрят на другое. Нужно смотреть на спортивную составляющую — в этом смысл всех соревнований.