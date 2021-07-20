Норвежек оштрафовали за выход на игру в шортах, а не бикини. Скандал в пляжном гандболе

Феминисткам такое лучше не читать.

В Болгарии прошел чемпионат Европы по пляжному гандболу — весьма зрелищному виду спорта, который в перспективе имеет все шансы войти в олимпийскую программу. И завершился турнир скандалом. На матч за третье место норвежки вышли в слишком длинных шортах.

И мало того что проиграли бронзу испанкам, так еще и были оштрафованы Европейской федерацией гандбола (EHF) на 1500 евро за нарушение правил униформы, согласно которым играть нужно в гораздо менее скрытной одежде (максимальная длина — 10 см). Вот бикини — самое то.

Против сексуализации женщин в спорте

Логика EHF понятна — как им еще раскручивать новое направление и удерживать аудиторию? В конце концов, популярность и последующее включение гандбола на песке в олимпийскую программу в интересах самих спортсменок. Да и правила дресс-кода всем давно известны.

Вот только в 2021 году такие истории очень опасны. Уже через мгновение после появления новости о штрафе на официальном сайте EHF ни у кого не оставалось сомнений, что гандбольную федерацию ждут яростные нападки феминисток.

Пару месяцев назад было что-то похожее на чемпионате Европе по спортивной гимнастике. Немки вышли на помост не в привычных купальниках, а в комбинезонах. Один из посылов — выступить против сексуализации женщин в спорте. И именно это, а не, например, новый сложнейший элемент Никиты Нагорного, стало главным событием турнира. В глазах европейского сообщества немки, которые не завоевали ни единой медали, стали главными героями.

Мы знали, что нас оштрафуют

EHF пошла против течения и теперь наверняка столкнется с потоками критики. Уже ряд коллег поддержали норвежских пляжниц.

— Некоторые игроки стесняются своих форм, — объяснила менеджер сборной Франции Валери Николя. — Также не стоит забывать о дискомфорте во время менструации. Я буду настаивать на том, чтобы спортсменки одевались так, как им удобно. Уже к следующему турниру все должно измениться.

— Мы знали, что нас оштрафуют, — не стал юлить в интервью VG президент норвежской федерации гандбола Кари Гейр Лио. — И все равно пошли на это. Потому что глупо накладывать санкции на девушек, которые борются за свои права. Было бы естественно, если бы EHF после этого изменила свои правила. Что касается штрафа, то уже нашлись люди, которые готовы оплатить его вместо девушек.

С каждым часом давление на EHF нарастает. И отстаивать свою позицию ей будет крайне непросто. Скандалы федерации не нужны (а если все оставить как есть — они будут), и анонимные источники говорят, что отмена «правила бикини» крайне вероятна.

Добавим лишь, что в спорте не так давно был и обратный пример — когда девушки боролись против излишней одежды. Весной большой турнир по пляжному волейболу проходил в Катаре, и организаторы настаивали на радикально мусульманском дресс-коде. В ответ немецкая пара объявила о бойкоте. Девушки категорически отказывались играть в волейбол в чем-либо, кроме бикини. Их поддержали остальные. В итоге организаторам пришлось сдаться. Всем, кроме местной пары, разрешили играть в привычной форме.