Немов, Хоркина, Мустафина. Великие моменты российской гимнастики на Олимпиадах

Вспоминаем Атланту, Сидней, Афины и Лондон.

В понедельник мужская сборная России стала чемпионом Олимпийских игр в Токио в командном многоборье и вошла в историю отечественной спортивной гимнастики. Еще раз поздравляем Никиту Нагорного, Артура Далалояна, Дениса Аблязина и Давида Белявского, и вспоминаем лучшие моменты Олимпиад с участием россиян.

Победа в мужском командном многоборье, Атланта-1996

Это было первое появление сборной России на Олимпийских играх — в 1991-м развалился СССР, но в Барселону год спустя приехала еще объединенная команда СНГ. Но за четыре года, прошедших до Игр в Атланте, в российской гимнастике многое поменялось.

Из опытных спортсменов в составе остались Сергей Харьков, который брал еще золото Игр в Сеуле, а потом переехал в Германию, и чемпион Барселоны Алексей Воропаев. В то же время в стране выросло новое поколение во главе с 20-летним Алексеем Немовым, который уже громко заявил о себе. А самому юному из ребят, Николаю Крюкову, было всего 17.

И именно Немов сыграл решающую роль в победе россиян на той Олимпиаде. Он показал лучший результат в сумме среди всех спортсменов. А сборная выиграла три снаряда из шести — перекладину, опорный прыжок и вольные упражнения. На брусьях и кольцах ребята стали вторыми, а на коне вошли в тройку. В результате — убедительная победа.

— Несмотря на некоторую разницу в возрасте, равнялись все равно на Алексея, который умел подать себя, — вспоминал Крюков. — На перекладине он в командном турнире вышел на помост последним, когда было уже известно, что мы выиграли золотую медаль. Тогда в каждом виде выступали шесть из семи членов команды, а зачет был по пяти лучшим. После того, как пятеро у нас выступили, не допустив срывов, было ясно, что мы первые независимо от результата Немова. Все уже радовались, а Лёха, тем не менее, взял, да и поставил красивую точку — увеличил отрыв от китайцев с 0,9 до 1,2 балла. После показательных выступлений, во время которых он обнажал торс на коне и танцевал на вольных, его вообще прозвали в Америке Sexy Alexey. Немов стал лидером, который нужен команде.

И кто бы тогда мог подумать, что следующего успеха придется ждать 25 лет.

Победа Светланы Хоркиной на брусьях, Сидней-2000

В Сидней Хоркина приехала уже олимпийской чемпионкой — в Атланте она была лучшей на брусьях. И Светлана считалась одним из фаворитов австралийского турнира. Но поначалу все пошло не так. Сборная России уступила соперницам из Румынии золото в командном многоборье.

А в личном грянул один из самых громких скандалов в истории олимпийской гимнастики — снаряд для опорного прыжка установили на пять сантиметров ниже положенного. Да еще и обнаружили это только к середине соревнований, когда очень многие спортсменки уже упали и сорвали свои попытки. В их числе была и Хоркина.

— Никак не могу понять, как такое могло произойти на Олимпийских играх, — вспоминала Елена Замолодчикова, выигравшая в Сиднее два золота. — Все-таки это главный старт для каждого спортсмена, а также для международной федерации и МОК. И организация должна соответствовать статусу. Скорее всего, дело в человеческом факторе, просто чья-то оплошность. Со стороны я сама это не видела, потому что была на других снарядах. Что касается командного турнира, наверное, мы слишком сильно хотели победить. И это помешало, потому что каждая из девчонок совершила по ошибке. Мы перенервничали. Второе место мы воспринимали как проигрыш. Это была трагедия. Мы приехали в олимпийскую деревню, все разошлись по своим комнатам, никто ни с кем не разговаривал, настроение было просто никакое.

Хоркина повторно выполнять опорный прыжок, кстати, отказалась. А потом еще и сорвалась с брусьев и окончательно лишила себя шансов на медаль в многоборье. Но Светлана собралась, и буквально через пару дней на тех же брусьях выступила отменно, защитив титул.

Немов успокоил разбушевавшийся зал, Афины-2004

За две Олимпиады Немов выиграл четыре золота, два серебра и шесть бронзовых наград — коллекция более чем солидная. Но третий в его карьере четырехлетний цикл для признанного лидера сборной России выдался смазанным из-за травм. Тем не менее, в Грецию Алексей ехал, чтобы пополнить свой счет и достойно завершить карьеру. К сожалению, ему удалось только второе.

Те Игры вообще выдались богатыми на судейские скандалы — например, так до сих пор и не ясно до конца, кто должен был стать чемпионом в мужском многоборье. Но для российских болельщиков самым ярким, но в то же время самым грустным моментом тех Игр остается финал соревнований на перекладине.

Немов вышел на помост и показал невероятно сложную программу с шестью перелетами, в том числе четырьмя подряд. Но допустил помарку на соскоке, дав повод арбитрам сбросить баллы. В итоге его поставили на третье текущее место, хотя впереди были еще несколько участников. Когда зрители в зале поняли, что Немов не попадет на пьедестал, на трибунах грянула буря. Свистом и улюлюканьем болельщики добрую четверть часа не давали начать выступление следующему гимнасту.

Арбитры даже немного повысили оценки, но и этого было мало для медали. И тогда успокаивать зрителей вышел сам Немов. Он благодарил их и жестами просил не шуметь. Эта сцена давно ушла в олимпийский фольклор.

Мустафина вернула Россию на первое место, Лондон-2012

В это уже трудно поверить, но в 2008 году в Пекине сборная России взяла всего две бронзы, и обе они оказались результатом усилий Антона Голоцуцкова. Но за четыре следующих года в России выросла звезда мирового уровня в женской сборной — Алия Мустафина. Она громко заявила о себе еще в 2010-м, на чемпионате мира взяв золото в личном и командном многоборье, а также серебро в трех финалах на отдельных снарядах из четырех. В Лондон она приехала уже признанным лидером национальной сборной и одним из фаворитов, несмотря на перенесенные травмы.

Игры складывались для Мустафиной неплохо — она с подругами по команде стала второй в командном многоборье, затем лишь по дополнительным показателям уступила серебро личного турнира. Но болельщики ждали золота, которое могло стать первым для сборной России с 2000 года, когда побеждали еще Немов и Хоркина.

И оно пришло в финалах на отдельных снарядах. Мустафина в квалификации на брусьях была только пятой, но в финале выступила великолепно, опередив ближайшую соперницу на 0,2 балла. Пройдет четыре года, и Алия защитит свой титул в Рио, встав по этому показателю в один ряд с Хоркиной.