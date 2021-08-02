Немов объяснил, почему Аблязин не выиграл золотую медаль Олимпиады в Токио

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов прокомментировал серебряную медаль россиянина Дениса Аблязина в соревнованиях в опорном прыжке на Олимпийских играх в Токио.

«Правила говорят следующее: если спортсмены набирают равную сумму баллов, предпочтение отдаётся тому гимнасту, у которого более высока базовая сложность, — цитирует Немова RT. — У корейского гимнаста первый прыжок имел базовую сложность 6,0, а у Дениса — 5,6. Именно поэтому его признали победителем. По техническому исполнению Денис выполнил свои прыжки качественнее, чище и выше. Можно придраться к приземлениям, к тому, что кореец чуть недокрутил винты и приземлился не совсем чисто. Но дело в том, что и у Аблязина были помарки на приземлении».

Напомним, россиянин стал вторым в финале опорного прыжка. Он получил 14,783 балла — столько же у победителя из Кореи Син Джи Хвана.