Денис Аблязин: «Призываю всех успокоиться и не говорить, что у России украли медаль»
15:28
Российский гимнаст Денис Аблязин прокомментировал свой результат в финале опорного прыжка на Олимпиаде в Токио. Он завоевал серебряную медаль.
Россиянин набрал одинаковое количество баллов с корейцем Син Джи Хваном (14,783), но прыжок Аблязина был ниже по сложности.
«Третий мой олимпийский финал в опорном прыжке и третье «серебро». После очень серьезной травмы. Так что я очень рад! Почему корейца поставили выше? Точно не знаю, лучше у тренеров спросите. Мое дело — прыгать. Призываю всех успокоиться и не говорить, что у России украли медаль. Это ничего не изменит», — приводит слова Аблязина пресс-служба ОКР.
Еще один россиянин Никита Нагорный занял пятое место.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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