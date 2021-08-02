Денис Аблязин: «Призываю всех успокоиться и не говорить, что у России украли медаль»

Российский гимнаст Денис Аблязин прокомментировал свой результат в финале опорного прыжка на Олимпиаде в Токио. Он завоевал серебряную медаль.

Россиянин набрал одинаковое количество баллов с корейцем Син Джи Хваном (14,783), но прыжок Аблязина был ниже по сложности.

«Третий мой олимпийский финал в опорном прыжке и третье «серебро». После очень серьезной травмы. Так что я очень рад! Почему корейца поставили выше? Точно не знаю, лучше у тренеров спросите. Мое дело — прыгать. Призываю всех успокоиться и не говорить, что у России украли медаль. Это ничего не изменит», — приводит слова Аблязина пресс-служба ОКР.

Еще один россиянин Никита Нагорный занял пятое место.