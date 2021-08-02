Нагорный: «Злюсь из-за того, что не могу показать свое лучшее исполнение»

Российский гимнаст Никита Нагорный высказался о своем выступлении на Олимпиаде в Токио. 2 августа в финале опорного прыжка он стал пятым.

«Мы часто говорили до Олимпийских игр, что наша основная задача и главная мечта — командное золото! Но это не снимает ответственности выступать достойно и дальше! Да, сегодня я выступил лучше, чем вчера, но это не максимум, и опять тысячные. Каждый день, по кусочкам, я отрываю то счастье, которое пережил после командного золота. Не из-за того, что я не на пьедестале, а из-за того, что не могу показать свое лучшее исполнение!

Многие пишут, что я самокритичный, но ребята! Мы на Олимпийских играх, и неважно, какое у тебя состояние, ты должен выходить и работать на отлично! Вот за что я на себя злюсь!» - написал Нагорный в Instagram.

Нагорный в составе сборной России выиграл золотую медаль в командном многоборье. В личном многоборье он стал бронзовым призером.