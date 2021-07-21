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Гимнастки из США отказались жить в Олимпийской деревне из-за коронавируса

09:52
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Сборная США по спортивной гимнастике отказалась жить в Олимпийской деревне во время Игр из-за коронавируса.

«Это было решение, которое мы приняли вместе. Знаем, что это не идеально в плане олимпийского опыта, но во время пандемии ничто не идеально.

Мы думаем, что сможем лучше контролировать спортсменов и нашу безопасность в условиях отеля», — приводит NBC слова Сесиль Лэнди, тренера четырехкратной олимпийской чемпионки Симоны Байлс.

19 июля стало известно, что запасная американской команды Кара Икер сдала положительный тест на коронавирус. 

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://www.nbcnews.com/news/olympics/simone-biles-rest-u-s-women-s-gymnastics-team-skip-n1274455

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