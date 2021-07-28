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Исинбаева поздравила российских гимнасток с золотом Олимпиады и исполнила сальто

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Елена Исинбаева. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Елена Исинбаева. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева поздравила женскую сборную России по спортивной гимнастике с победой на Олимпиаде. В своем Instagram спортсменка опубликовала видео того, как она исполнила сальто.

«Вдохновленная победой наших гимнасток! Умницы! Гордость! Поздравляю», — написала Исинбаева.

Публикация от YELENA ISINBAEVA (@isinbaevayelena)

Золото в составе сборной России завоевали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Второе место заняла сборная США, на третьей позиции сборная Великобритании.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CR1XNaNKz13/

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Евгений Петров все материалы автора

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