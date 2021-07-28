Исинбаева поздравила российских гимнасток с золотом Олимпиады и исполнила сальто

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева поздравила женскую сборную России по спортивной гимнастике с победой на Олимпиаде. В своем Instagram спортсменка опубликовала видео того, как она исполнила сальто.

«Вдохновленная победой наших гимнасток! Умницы! Гордость! Поздравляю», — написала Исинбаева.

Золото в составе сборной России завоевали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Второе место заняла сборная США, на третьей позиции сборная Великобритании.