Исинбаева поздравила российских гимнасток с золотом Олимпиады и исполнила сальто
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Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева поздравила женскую сборную России по спортивной гимнастике с победой на Олимпиаде. В своем Instagram спортсменка опубликовала видео того, как она исполнила сальто.
«Вдохновленная победой наших гимнасток! Умницы! Гордость! Поздравляю», — написала Исинбаева.
Золото в составе сборной России завоевали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Второе место заняла сборная США, на третьей позиции сборная Великобритании.
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