К 2050-му МОК откажется от зимних Олимпиад? Потепление убивает зимний спорт

Милан-2026 может стать последними Белыми играми в том виде, к которому мы привыкли за столетие.

К столетнему юбилею зимней Олимпиады, который будет отмечаться в 2024 году, мировое спортивное сообщество подходит с огромной тревогой за будущее снежных дисциплин. На недавней сессии МОК в Мумбае было заявлено, что уже через три десятилетия количество стран, способных провести зимние Игры, сократится до 10-12. А многие западные СМИ сейчас наполнены апокалиптическими прогнозами, что ближайшие юношеские Игры в Канвоне-2024 и Олимпиада-2026 в Милане и Кортине д'Ампеццо — последние в нынешнем формате. Дальше МОК придется искать варианты, в том числе связанные с рассредоточением соревнований по разным городам и весям.

Адаптироваться к меняющимся условиям

Так ли все страшно на самом деле? С нынешним подходом МОК — наверное, да. Вместо того чтобы искать новые площадки для проведения зимних стартов и придумывать нетривиальные ходы, руководители олимпийского движения попали в плен глобальных идей по борьбе с изменением климата. Томас Бах и его соратники заявляют, что спорт обязан внести свой вклад в нейтрализацию парникового эффекта. В этом контексте рассматривается запрет на фторовые лыжные смазки, оптимизация календарей ради уменьшения передвижений атлетов между соревнованиями в ходе сезона и другие подобные меры. Такие планы имеют неплохой медиаэффект. Однако вряд ли смогут развернуть ситуацию на 180 градусов и остановить процесс глобального потепления.

«Я не думаю, что существует сценарий, в котором мы скажем: «После 2050 года зимних Олимпиад больше не будет, — говорит исполнительный директор МОК Кристоф Дуби. — Но Игры должны адаптироваться к меняющимся условиям». Одним из вариантов такой «адаптации» в Лозанне считают дезинтеграцию соревнований. Зимние Игры в силу своих особенностей действительно в последнее время фактически распались на три независимых направления. Все ледовые виды спорта проводятся под крышей и фактически могут быть организованы в любой самой жаркой стране. Ряд дисциплин (прыжки с трамплина, санный спорт, бобслей, скелетон, некоторые виды сноуборда и фристайла) не предъявляют критических требований к снежному покрытию и рельефу местности. Конечно, они зависят от климата, но не напрямую.

И наконец, самая капризная часть программы — лыжные гонки и горные лыжи. Последние возможны только при большом перепаде высот, и таких мест на Земле действительно мало. Во всяком случае тех, что освоены и снабжены необходимой инфраструктурой. Почти все они в данный момент зависят от оснежения. Но работа снежных пушек — это серьезные затраты энергии и большие объемы пресной воды, что также идет вразрез с «зеленой повесткой». В общем, идея не сводить три разнородных кластера в одной географической точке, а растащить их по разным географическим точкам очень популярна в МОК. Тем более что ряд объектов Игр (санно-бобслейная трасса, лыжные трамплины и конькобежный овал) большинству потенциальных организаторов Игр без Олимпиады просто не нужны.

Фото Global Look Press

Олимпийское движение отступает по всем фронтам

Предстоящая Олимпиада-2026 может стать первой в истории зимнего спорта, где один из турниров пройдет за пределами страны-организатора. Правительство Италии прилагает титанические усилия для того, чтобы реанимировать проект санно-бобслейной трассы в Кортине д'Ампеццо или воссоздать трек в Турине, принимавший Игры-2006. Но велика вероятность, что бобслеисты, скелетонисты и саночники через два года будут разыгрывать олимпийские награды в другой стране. Похожая ситуация, скорее всего, сложится и с конькобежной ареной во французском Анси, где предполагается провести Игры-2030. Кроме того, американцы и канадцы предлагают проводить олимпийские хоккейные турниры чуть ли не на постоянной основе на своей территории.

Децентрализация Олимпиад, безусловно, приведет к снижению затрат на подготовку и сделает Игры более «зелеными», но в корне убьет идею большого спортивного форума — места для обмена идеями и общения атлетов всего мира. Если «зимники» начнут соревноваться каждый в своем «углу» (там, где имеются объекты и сохраняются приемлемые погодные условия), непонятно, чем олимпийские старты будут отличаться от заурядных чемпионатов мира. Тем более что та же лыжная федерация сейчас пытается продвинуть проект единого снежного турнира для горных и равнинных лыж. Если он будет реализован, это станет для МОК очень тревожным сигналом, ведь олимпийское движение отступает по всем фронтам.

Фото Global Look Press

Никто больше не воспринимает Игры как точки роста и развития спорта в разных регионах планеты. Те же санно-бобслейные трассы большинства последних Игр после олимпийских турниров практически не используются. Примерно то же самое можно сказать про трамплины. На уровне Кубков мира во всем мире в постоянной ротации около десяти бобслейных треков и около двадцати трамплинов. И проведение новых Олимпиад на эту ситуацию никак не влияет. Вывод здесь, увы, очевиден — зимние виды спорта организаторам Игр в перспективе неинтересны, и они проводят старты для галочки. А раз так — почему бы МОК вместо дезинтеграции Игр просто не сделать олимпийскую программу более адекватной и привлекательной для обычных людей?

Ну и наконец, непонятно, откуда Томас Бах взял цифру в 10-12 стран, способных проводить зимние старты. Ведь если подходить чисто с климатической точки зрения, таких государств намного больше, даже в условиях глобального потепления. Другой вопрос, что МОК не желает рисковать и опять замешивает в этот процесс политику. В России соревнования не проводятся из-за позиции Запада, в Южном полушарии — из-за нежелания топовых европейских сборных тратиться на дорогу... Между тем горнолыжные курорты сейчас есть даже в Африке. Но чтобы довести их до олимпийских стандартов, нужно работать, а не сокрушаться по поводу изменений климата. Увы, нынешняя стратегия МОК ведет к тому, что зимние Игры действительно проще закрыть, чем придать им новый импульс.