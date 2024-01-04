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Отцы олимпийского движения запрещали женский спорт. Чем они руководствовались?

Почему в начале XX века женщинам запрещали заниматься многими видами спорта
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Спортсменки сборной Канады по легкой атлетике на Олимпиаде в 1932 году.
Фото Global Look Press
Борьба за гендерное равенство на стадионах и трассах заняла более ста лет, и баланс не достигнут до сих пор.

Руководители олимпийского движения любят повторять, что предстоящая Олимпиада в Париже станет торжеством гендерного равенства в спорте. Якобы впервые в истории достигнут полный паритет в плане медальных возможностей. Это не совсем корректно — например, в боксе у мужчин на одну весовую категорию все же больше, а в спортивной гимнастике у мужчин есть два дополнительных снаряда (что якобы компенсировано двумя дисциплинами у женщин в художественной гимнастике). Но в целом, если не придираться, можно действительно констатировать — жаловаться дамам теперь практически не на что.

Случившееся позволяет окинуть взглядом очень долгий путь, который начинался более ста лет назад с полного запрета женщинам заниматься большим спортом. В отдельных странах по религиозным соображениям подобное практикуется до сих пор. И все-таки несправедливо говорить, что причиной того, что на заре олимпизма отсутствие женщин на стартах было обусловлено соображениями веры или домостроевскими замашками Пьера де Кубертена и его соратников. На самом деле все было намного сложнее, и некоторые идеи отцов-основателей оказались столь сильны, что продержались более сотни лет — до начала XXI века.

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Под влиянием Древней Олимпии

На первой в истории современной Олимпиаде в 1896 году женщины, как известно, не выступали. «Олимпийские игры должны предназначаться для мужчин, для торжественного проявления мужского атлетизма с женскими аплодисментами в качестве награды», — объяснял Пьер де Кубертен. Что же заставило очень прогрессивного для своего времени общественного деятеля принять такие жесткие установки? Ведь концу XIX века уже проводились женские соревнования по теннису, гольфу и даже по плаванию.

Здесь в первую очередь надо помнить об идеологической стороне начинаний де Кубертена. Во-первых, барон, несомненно, находился под влиянием античных Игр, на которых женщин не пускали даже на трибуны. Тому было достаточно простое объяснение — состязания в Древней Олимпии по своей сути были религиозными мистериями. Во имя богов атлеты выступали обнаженными, и присутствие женщин в качестве болельщиц вступало в противоречие с тогдашней этикой.

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Во-вторых, Кубертен строил олимпийское движение по принципу популярных в те времена мужских клубов — сообществ состоятельных людей, которым приятно проводить время в компании друг друга. В данном случае вместе заниматься физическими упражнениями. Для черни (профессиональных спортсменов) и для женщин (не обладавших в те времена гражданскими правами) вход в такие клубы был, разумеется, закрыт. Прогрессивности французского аристократа хватило только на то, чтобы открыть для дам доступ на трибуны.

Пьер де Кубертен
Пьер де Кубертен.
Фото Global Look Press

Забота о здоровье спортсменок

Также важным нюансом было то, что любительский спорт тогда подвигал идеи здоровья и совершенствования своего тела, в отличие от профессиональных соревнований, которые были больше про преодоление и демонстрацию сверхспособностей. Такой подход требовал от отцов олимпийского движения запрета на участие в соревнованиях женщин, поскольку физические нагрузки, как они думали, могут дурно повлиять на женский организм, в том числе на его детородные функции.

Собственно, «забота о здоровье спортсменок» лежала в основе огромного количества ограничений, с которыми сталкивались женщины на стадионах и после того, как в 1900 году тотальный запрет на их участие в Олимпиадах пал. Например, в легкой атлетике женщинам разрешили соревноваться на Играх только в 1920-м, и поначалу главным образом в спринте. Марафон стал доступен дамам только в 1984-м, метание молота и прыжки с шестом — лишь в 2000-м, а степлчез — в 2008-м. В многоборье у женщин до сих пор лишь семь дисциплин, а у мужчин — десять (дополнительно представлены стометровка, метание диска и шест).

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Долгое время одним из аргументов называлась неразвитость женского спорта. Дескать, из-за этого уровень соревнований в отдельных дисциплинах — ниже плинтуса. Из-за этого, например, до сих пор не включено в программу зимних Игр женское лыжное двоеборье. Но с другой стороны — если не пропагандировать вид спорта, у него никогда не появится перспектив. Так, например, было с женским футболом, который еще недавно считался совершенно нелепым зрелищем, а сейчас собирает полные стадионы и миллионы зрителей у экранов. Еще пару лет назад разговоры о выравнивании мужских и женских дистанций в лыжных гонках казались началом конца света. А по факту выяснилось — ничего страшного.

Легкоатлетка Алиса Шмидт
Алиса Шмидт.
Фото Global Look Press

Чувство прекрасного

И самый убойный аргумент противников женского спорта — эстетический. Якобы некоторые виды состязаний заставляют девушек появляться перед публикой в непотребном виде, оскорбляющем их достоинство и чувство прекрасного у зрителей. Поначалу речь шла о пятнах пота, которые считались непристойными. Потом началась долгая дискуссия вокруг одежды спортсменок. Из-за разного понимания, в каком виде дама может появляться на публике, до сих пор в некоторых странах запрещены трансляции соревнования пловчих, гимнасток и других атлеток в «неглиже».

Очень долго женщин не пускали в те виды спорта, которые требовали большой физической силы и «неграциозного» телосложения. До 1980-х годов не существовало женской спортивной борьбы, до 1990-х годов — женской тяжелой атлетики и бокса... Представительниц этих дисциплин некоторые «ценители женской красоты» недолюбливают до сих пор, хотя, казалось бы, последние предрассудки давно пали, даже список запрещенных для женщин профессий сокращен до минимума, а в некоторых странах — и вовсе отменен. Для всех вроде бы очевидно, что запреты в этой сфере — плохой метод, если женщина понимает, на что она идет.

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На самом деле в женском спорте сейчас, наоборот, наибольший потенциал. Хотя бы потому, что спортсменки способны набирать популярность не только за счет высоких результатов, но и благодаря своей внешности. Феномен немецкой легкоатлетки Алисы Шмид и американской гимнастки Оливии Данн — яркий тому пример. И пусть пока во многих видах (даже в теннисе) девушки жалуются на более низкие спортивные гонорары, чем у мужчин, это наверняка временное явление. Ведь еще совсем недавно спорт считался для женщины развлечением перед исполнением главной социальной роли — жены и матери. Однако сейчас большинство профессиональных атлеток только улыбнутся, когда услышат подобное утверждение.

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