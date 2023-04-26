Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Игры
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 14:30

«МОК выдвигает унизительный ультиматум». Жесткая дискуссия о возвращении российских спортсменов

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Global Look Press
Талисманы ОИ-2024 в Париже.
Талисманы ОИ-2024 в Париже.
Фото Global Look Press
Стадион ОИ-2024 в Париже.
Фото Global Look Press
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
Станислав Поздняков.
Фото Наталья Пахаленко/ОКР
1/4
В рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы прошли слушания об участии россиян в международных соревнованиях.

Маятник в отношении как минимум спортивных санкций против России и Белоруссии закачался с конца прошлого года. В конце марта Международный олимпийский комитет рекомендовал вернуть спортсменов из данных стран на жестких условиях. Некоторые федерации уже сняли отстранение, другие оставили его в силе. Кажется, не все и в самой России готовы выступать по правилам МОК.

Между тем до Олимпиады осталось немногим более года, и ситуация далека от прояснения. Видимо, прояснить ее для себя попыталась ПАСЕ — влиятельная европейская международная организация. Ну или как минимум скоротать время и обменяться мнениями. В конце концов, зум-конференции и кофе-брейки сами себя не проведут. Дебатов как таковых не было — но мнения высказывались очень разные. Россию, если что, исключили из ПАСЕ в марте 2022 года практически единогласно — 216 голосами из 219 (трое воздержались).

Флаг ОКР на&nbsp;Олимпийских играх. Спортивный мир раскололся по вопросу возвращения России. Какие международные федерации выступают «за», а какие — «против»?

Украинцы апеллируют к мерам безопасности

Итак, в дискуссии участвовали спецдокладчик ООН, представители МОК и французских властей, а также представители правительства Украины.

Для нас особенно важна позиция ООН, так как к ней апеллирует в своих выступлениях и Томас Бах. Вот что сказала представитель этой организации британка греческого происхождения Александра Ксантаки об участии российских спортсменов в международных соревнованиях:

— Продолжающийся запрет участия российских и белорусских спортсменов на основании их гражданства нарушает принципы универсальности и недискриминации, два фундаментальных принципа прав человека. Это наказание отдельных лиц исключительно из-за их гражданства за действия лидеров, над которыми они не имеют контроля. Такой запрет смешивает поведение государств с поведением отдельных персон, что запрещено международным правом в области прав человека.

При этом Ксантаки отметила, что «жесткие условия с целью обеспечения нейтральности — шаг в правильную сторону».

В&nbsp;МОК заявили, что правительства не&nbsp;должны решать, какие спортсмены могут участвовать в&nbsp;международных соревнованиях. Украина запретила своим спортсменам участвовать в соревнованиях с русскими. Это нарушение Олимпийской хартии

Ей оппонировал заместитель министра молодежи и спорта Украины Андрей Чесноков (не путать с российским теннисистом). Украинская сторона упирает на то, что право на жизнь важнее прав спортсменов на самореализацию, но в данном случае были приведены и другие юридические аргументы:

— Озабоченность вокруг безопасности в связи с возможным участием российских и белорусских спортсменов растет, ситуация ухудшилась, как показали многочисленные инциденты вражды между российскими и украинскими спортсменами, а также распространение риторики ненависти людьми, поддерживающими Россию на мероприятиях. Обеспечение безопасности всех спортсменов — легитимная недискриминационная мера, которая имеет приоритет над правом россиян и белорусов участвовать в соревнованиях, — объяснил Чесноков.

Талисманы ОИ-2024 в Париже.
Талисманы ОИ-2024 в Париже.
Фото Global Look Press

Французы хотят узнать больше о нейтральности

Но, объективно говоря, в безопасности среди организаторов Игр никто не сомневается — это выглядит скорее как формальная зацепка. Амели Удеа-Кастера, министра спорта Франции, хозяйки Игр, больше интересовал нейтральный статус россиян:

— Франция признает и уважает автономию спортивного движения, и в том, что касается Олимпийских и Паралимпийских игр, МОК и Международный паралимпийский комитет (МПК) примут ответственные, суверенные решения относительно участия российских и белорусских спортсменов.

Но мы, политические лидеры, должны понимать, что конкретно может означать эта модель «нейтралитета» и какова ее жизнеспособность в известном нам контексте. МОК работает над этим, и МПК повторно рассмотрит вопрос перед своей Генеральной ассамблеей в сентябре, — рассказала экс-теннисистка.

Мария Захарова. «В основе антироссийской политики — идеология разрушения». Мария Захарова — о критериях МОК для российских атлетов

Делегат МОК из Армении поставил неудобный вопрос

Звучали и голоса в поддержку России — и весьма аргументированные. На помощь россиянам пришли армяне. На заседании выступил серебряный призер Лондона-2012 в борьбе Арсен Джулфалакян, представленный как делегат от МОК.

— К сожалению, слишком много людей страдают и умирают, так было или до сих пор происходит в разных странах, таких как Ирак, Югославия, Ливия, Сирия, Йемен, Ливан, Афганистан и многих других. Кто-нибудь может вспомнить случай, когда все спортсмены страны были дисквалифицированы из-за вооруженного конфликта? — вопрошал председатель комиссии спортсменов Международной федерации борьбы.

И ему есть к чему апеллировать — в 2020 году, когда началась Вторая Карабахская война, никаких усилий по исключению ее участников из мирового спорта сделано не было. Джулфалакян высказался и об этом: «Я никогда не использовал свое положение на различных международных спортивных конференциях или встречах, чтобы призывать к полному отстранению азербайджанских спортсменов».

Стадион ОИ-2024 в Париже.
Фото Global Look Press

Ответ из России

В среду, выступая на III Национальном форуме атлетов в Минске, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков раскритиковал критерии с другого фланга.

— Вроде бы МОК услышал критику со стороны ряда организаций по поводу нарушения прав спортсменов, которых не допускают к соревнованиям только по причине их национальности. Однако все остается по-прежнему, и атлетов не допускают все по той же причине. Плюс к тому еще добавляется дискриминация по роду деятельности — принадлежности к тому или иному ведомству. Это нарушает все принципы Олимпийской хартии, это произвол со стороны МОК. Мы будем добиваться изменений таких решений. Месяц назад, когда МОК выдвинул слишком сложные условия, я назвал эту ситуацию фарсом, и продолжаю называть это фарсом. В конце мая на исполкоме ОКР выработаем собственные рекомендации общероссийским федерациям на юридически неправомерные и ничтожные действия МОК, — сказал Поздняков.

Политолог Наталья Голубкова об&nbsp;Играх-2024. Процесс распада олимпийского движения запущен. Какими будут Игры-2024 в Париже? Колонка политолога

Кроме того, он призвал МОК отреагировать на призывы к бойкотам:

— Мы это рассматриваем как грубое нарушение Олимпийской хартии и требуем, чтобы МОК жестче реагировал на подобные заявления правительств некоторых западных стран. Налицо неприкрытое грубое вмешательство в автономию спорта, которая должна быть защищена Международным олимпийским комитетом. И мы надеемся на самую резкую реакцию МОК по данному вопросу, — цитирует Позднякова ТАСС.

В общем, пока ситуация далека от разрешения. Недовольны и на Западе, и в России, хотя очевидно, что добиться лучших условий у ОКР будет крайне сложно. Но для дипломатической работы еще есть время.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
Станислав Поздняков.
Наталья Пахаленко/ОКР

Международные спортивные федерации больше не придерживаются принципа «вне политики»

А пока вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время выступления на марафоне «Знание» произнес в адрес МОК крайне жесткие слова. «К сожалению, международные спортивные федерации больше не придерживаются принципа «вне политики». МОК выдвигает унизительный ультиматум нашим спортсменам: если хотите участвовать в Олимпиаде, вам нужно, по сути, предать Родину, осудить ее, и тогда мы вас пустим, но под нейтральным флагом и без гимна. Разве нам нужна такая Олимпиада? Мы такую Олимпиаду не хотим», — заявил Чернышенко.

Между тем президент Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) Франческо Риччи Битти сообщил, что российские и белорусские спортсмены действительно должны будут заполнять специальную декларацию для участия в международных соревнованиях, но в ней не будет самых спорных пунктов. «Никто не будет просить их сказать, что они против военных действий, потому что в России это уголовно наказуемое деяние», — приводит слова Риччи Битти L'Equipe.

Олимпиада
МОК
19
Читайте также
Кокорин рассказал о самой дорогой паре кроссовок в своей коллекции
Косторная: «В группе Тутберидзе конвейер, результаты добываются любыми методами»
В МИД РФ заявили о важности армяно-азербайджанского урегулирования
Генерал ВСУ заявил об ошибках Киева в подготовке Артемовска к обороне
Посольство РФ указало на ответственность Лондона за передачу снарядов с ураном
Захарова напомнила о желании войны Западом
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Французский паспорт не поможет? Звезда российского плавания может остаться без Олимпиады и чемпионата мира
Названы подробности декларации для спортсменов про отношение к СВО
Поздняков отметил бездействие спортивных федераций после публикации рекомендаций МОК
Поздняков сообщил, что ОКР выработает собственные рекомендации в отношении действий МОК
Федерация фехтования Украины подала иск в Лозанну о приостановке допуска российских спортсменов
«Когда ты боишься на Олимпиаде просто произнести «Россия», это отвратительно». Интервью самой знаменитой пары в керлинге
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«МОК загоняет нас в рамки, чтобы мы отказались от Олимпиады». Мнение Шипулина
Новости
RSS RSS
Все новости