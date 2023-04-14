Украина запретила своим спортсменам участвовать в соревнованиях с русскими. Это нарушение Олимпийской хартии

МОК должен дисквалифицировать Национальный олимпийский комитет Украины за вмешательство государства в вопросы спорта.

В пятницу утром Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало официальный приказ, регламентирующий порядок участия спортсменов национальных сборных команд в международных соревнованиях. Ключевое положение нового приказа — «Запретить официальным делегациям национальных команд Украины участвовать в международных спортивных соревнованиях олимпийских и неолимпийских видов спорта, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Белоруссии».

Согласно документу, национальные федерации по олимпийским, неолимпийским, а также паралимпийским видам теперь обязуются отслеживать участие российских и белорусских спортсменов в турнирах. После чего сообщать об этом Министерству спорта и молодежи Украины. Предполагается, что в подобном случае украинские спортсмены, тренеры и все представители делегации должны быть отозваны с соревнований. В случае несоблюдения нового приказа федерациям грозят санкции: лишение финансирования и отзыв национального статуса.

По сути, это прямой вызов Международному олимпийскому комитету и всем олимпийским принципам в целом, на который МОК должен максимально жестко отреагировать.

Фото Global Look Press

Путь к тотальному бойкоту?

Национальный олимпийский комитет Украины и Министерство спорта и молодежи на протяжении почти года обсуждали, что делать в случае возможного допуска спортсменов из России и Белоруссии (в любом статусе, включая нейтральный). В июне 2022-го киевский министр спорта Вадим Гутцайт заявлял, что «в случае допуска спортсменов Российской Федерации и Республики Беларусь к участиям в соревнованиях украинские спортсмены готовы блокировать их выступления и бойкотировать такие состязания». В феврале 2023-го подобный сценарий развития событий обсуждался и на внеочередной сессии Национального олимпийского комитета страны.

Полтора месяца спустя, когда позиция Международного олимпийского комитета по вопросу участия российских и белорусских спортсменов поменялась, украинские чиновники опубликовали заявление с резкой критикой: «Министерство молодежи и спорта Украины осуждает частичное изменение позиции Международного олимпийского комитета по поводу недопуска российских и белорусских атлетов на международные спортивные соревнования. Мы сожалеем, что МОК использовал обеспокоенность, выраженную специальными докладчиками ООН, по поводу недискриминации исключительно на основании гражданства спортсменов как повод, чтобы радикально поменять свою предыдущую хорошо аргументированную позицию». А в начале апреля был разработан проект приказа, который и был принят 14 апреля.

Значит ли это, что теперь всем украинским спортсменам придется последовать примеру сборной по боксу, снявшейся с чемпионата мира среди любителей (15-31 марта)? Вопрос остается открытым, однако МОК уже выразил поддержку тем спортсменам олимпийских видов, которые захотят соревноваться.

Фото Global Look Press

Это вмешательство государства в дела спорта?

«Если такое решение будет реализовано, это только навредит украинскому спортивному сообществу и никоим образом не повлияет на прекращение военных действий, которые так яростно осуждает МОК. Мы всегда утверждали, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях. В случае реализации такое решение также противоречило бы позиции ряда украинских спортсменов и других членов олимпийского сообщества. Ряд украинских спортсменов уже заявили, что выступают против бойкотов», — приводит РИА «Новости» официальный релиз МОК.

Вообще все последние заявления и шаги украинских чиновников подверглись острой критике со стороны МОК. В официальном пресс-релизе руководящего органа Олимпийского движения от 1 апреля выражалась крайняя обеспокоенность вмешательством государства в дела спорта. «Это вызывает серьезные вопросы об автономности украинского спорта... Такое решение только навредит украинскому сообществу спортсменов. Международный олимпийский комитет всегда утверждал, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях», — такова была позиция МОК. И она, как мы видим, не поменялась.

Ранее сразу несколько национальных олимпийских комитетов понесли международные санкции из-за государственного вмешательства в дела спорта. Так, в 2015 году решением МОК от соревнований отстраняли представителей НОК Кувейта «из-за избыточного государственного вмешательства в дела спортивных федераций» (бан продлился четыре года и был снят только в 2019-м). С 2012 года по 2014-й длилась дисквалификация НОК Индии, наложенная за вмешательство государства в ход выборов главы Комитета. В 2021 году отстранение от мира спорта, продлившееся до декабря 2022-го, получил НОК КНДР за отказ от участия в Олимпийских играх в Токио (это прямое нарушение Олимпийской хартии).

О возможности подобного сценария для Украины в МОК пока официально не заявляли. Однако новый приказ Минспорта очень похож на «государственное вмешательство в дела спорта».

Согласна с подобной оценкой депутат Госдумы РФ Светлана Журова. В комментарии для «СЭ» олимпийская чемпионка по конькобежному спорту заявила, что «...этот опыт был и у других стран, ничем хорошим это не закончилось. Сколько раз это было, политики извинялись перед своими спортсменами за подобные решения. Очередной раз Украина хочет сама пройти этот путь. Хочу защитить спортсменов Украины. Им не к кому обратиться. Они не осмелятся ни к кому пойти, чтобы защищать свои права. Это совершено ужасно. Я гипотетически фантазирую, но у МОК есть возможность отстранить страну, то есть лишить ее флага, когда кто-то из политиков очень сильно вмешивается в дела олимпийского комитета и общественных организаций. Значит, есть возможность перевести Украину в нейтральный статус и сказать спортсменам: выступайте теперь не за страну, а за себя. Они могут такое предложить. И могут принять решение по лишению страны статуса. Вопрос, будет ли МОК это делать».

Действительно, МОК и президент организации Томас Бах находятся в крайне сложном положении. Ведь, по большому счету, приказ украинского министерства — повод для жесточайших санкций. Но, чтобы ввести их, Баху в нынешних обстоятельствах потребуется большое мужество.