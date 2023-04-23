«МОК загоняет нас в рамки, чтобы мы отказались от Олимпиады». Мнение Шипулина

Известный биатлонист — об итогах сезона и критериях МОК.

Известный биатлонист, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин провел мастер-класс в рамках турнира по керлингу Nornickel Curling Cup. В беседе с корреспондентом «СЭ» он поделился впечатлениями от мероприятия, рассказал, какое место сейчас биатлон занимает в его жизни, а также как относится к текущей ситуации с отстранением россиян от международных стартов.

— Считаю, что участие в таких мероприятиях — это моя обязанность, ведь нужно заботиться о популяризации своего вида спорта и здорового образа жизни в целом, — сказал Шипулин «СЭ». — Поэтому я провожу большое количество мастер-классов, много общаюсь, особенно с детьми. Ведь в юном возрасте важно зарядить мотивацией, которой не всегда хватает. Я об этом знаю не понаслышке, сам через все проходил в таком возрасте. Когда кто-то приезжал, особенно олимпийские чемпионы, это давало очень хороший толчок. Этим важен наш праздник спорта для такого небольшого города, как Дудинка.

— Сами какие впечатления получили?

— Каждый ребенок индивидуален. Кто-то схватывает на лету, кто-то не так быстро. Но все стараются, каждый хочет закрыть все мишени. Это радует — значит, у ребят есть настрой на победы. А дальше пусть работают тренеры.

— Вы работали только на стрельбище, отдав лыжи на откуп Александру Легкову.

— Конечно, раз приехал профессиональный лыжник, пусть он и тренирует. А я сосредоточился на чисто биатлонных моментах.

— Кстати, какое место сейчас биатлон занимает в вашей жизни?

— Далеко. Пожалуй, даже не в топ-10. Потому что других вопросов хватает: семья, работа и так далее.

из личного архива

— Но трансляции гонок успеваете смотреть?

— Честно говоря, далеко не все. Меньше половины от того, что хотелось бы и что получалось раньше. Времени мало, смотрю сразу результаты в интернете.

— Кого отметите по прошедшему сезону?

— Многие себя хорошо проявили. Причем и возрастные, как Антон Бабиков, и молодежь. На самом деле, сейчас у молодых биатлонистов очень хороший шанс посоперничать с теми, кто уже выступал на Кубке мира. Пока нет международных соревнований, это главная задача для наших биатлонистов. Но дай бог, чтобы это длилось как можно меньше.

— Как относитесь к ситуации, когда МОК и международные федерации выдвигают различные требования и критерии к российским атлетам?

— Конечно, это плохо, неправильно. Мы лишь недавно были в положении, когда нас лишали флага и гимна. А сейчас и вовсе выдвигают условия, по сути, чтобы мы сами отказались ехать на Олимпийские игры. Надеюсь, что МОК еще раз хорошо подумает и не станет загонять нас в такие жесткие рамки.