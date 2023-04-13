Спортивный мир раскололся по вопросу возвращения России. Какие международные федерации выступают «за», а какие — «против»?

Но пока многие предпочитают воздерживаться от принятия решений.

С исполкома Международного олимпийского комитета прошло две недели, и многие федерации уже высказали свою позицию по допуску россиян и белорусов к соревнованиям. Конкретно 12 апреля счет 1:1 — нас вернул скейтбординг, зато сохранил в силе запрет высший орган Международной федерации ориентирования, объяснив это солидарностью с Украиной. Очевидно, спортивный мир расколот, и процесс возвращения будет сильно зависеть от расстановки сил в той или иной федерации.

«СЭ» изучил официальные позиции федераций олимпийских (или надеющихся стать таковыми) видов спорта и разделил их на три категории — за возвращение россиян и белорусов, против и колеблющиеся.

Дмитрий Коротаев, Фото Известия

За

До исполкома МОК россияне могли участвовать в соревнованиях только по следующим видам спорта: теннис, велоспорт и с недавних пор бокс, так как федерация отменила все санкции и разрешила даже соревноваться под российским флагом.

После исполкома к ним присоединились:

Тхэквондо. Всемирная федерация тхэквондо приняла во внимание рекомендации исполкома МОК международным федерациям по вопросу участия спортсменов и сопровождающего персонала с российскими и белорусскими паспортами в нейтральном статусе. Совет Всемирного тхэквондо рассмотрел и принял решение — разрешить индивидуальным нейтральным спортсменам и сопровождающему персоналу с российскими и белорусскими паспортами участие на чемпионатах, проводимых под эгидой WT, начиная с чемпионата мира 2023 года в Баку. Совет также одобрил создание комитета и процесс верификации для подтверждения участвующих индивидуальных спортсменов и сопровождающего персонала соответствия рекомендациям МОК.

Заметных протестов со стороны зарубежных тхэквондистов не замечено, а по словам главного тренера сборной Вадима Иванова, контрактов с силовыми структурами члены команды не имеют. Так что все должно пройти гладко.

Настольный теннис. Пресс-служба ITTF ответила ТАСС, что «поддерживает допуск игроков с российским или белорусским паспортом к международным соревнованиям по настольному теннису, организуемым Международной федерацией настольного тенниса, на строгих условиях нейтралитета». Наши теннисисты уже заявили, что готовы играть.

София Позднякова, Ольга Никитина, Софья Великая и Светлана Шевелева на Олимпиаде в Токио. Дмитрий Коротаев, Фото Известия

Фехтование. Здесь все сложнее. 10 марта конгресс Международной федерации фехтования принял решение разрешить российским и белорусским спортсменам принять участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 28 марта состоялся исполком МОК, на котором прозвучали гораздо более жесткие условия, и теперь фехтование в двойственном положении. Во-первых, против зарубежные спортсмены (далеко не все, но все же) — они пишут коллективные письма с просьбой сохранить бан. Другие, правда, говорят, что скучают по соперничеству с сильнейшей сборнаой мира. Но Германия и Польша уже начали отказываться от проведения соревнований из-за россиян.

Борьба. Здесь федерация не только допустила россиян, но и даже прописала в решениях исполкома предложение МОК смягчить критерии, позволяющие российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Особенно в отношении спортсменов, работающих по контракту с военными организациями. А команды до 15 и до 17 лет не стали проверять на связи с силовыми структурами и допустили немедленно.

Скейтбординг. World Skate объявила, что поддерживает возвращение независимых нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, чтобы «атлеты разных национальностей вместе могли выступать в нашем спорте».

«Понимая, что нужен последовательный подход ко всем нашим дисциплинам, World Skate сейчас занят разработкой независимой оценочной процедуры, чтобы сделать возможным и подготовить план возвращения этих спортсменов, консультируясь с МОК и Ассоциацией международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF)».

Гимнастика. В ответ на запрос «СЭ» в федерации нас отослали к статье на сайте FIG, в которой японский президент организации Моринари Ватанабе объяснял украинцам, почему выступает за участие россиян и белорусов в соревнованиях: «Я защищаю всех гимнастов в мире, как семью. Поэтому я поддерживаю украинских гимнастов, и поэтому я защищаю право российских и белорусских гимнастов, которые не вовлечены в военную операцию (формулировка изменена по требованию законодательства РФ. — Прим. «СЭ»), участвовать в соревнованиях». Возвращение обсудят 12-13 мая на заседании совета федерации, но похоже, что вердикт будет положительным.

Эдуард Латыпов. Фото Global Look Press

Против

Биатлон. «IBU принял к сведению новые рекомендации МОК о нейтральном участии отдельных спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях и внимательно рассмотрит их. МОК также дал понять, что теперь международные федерации должны рассмотреть эти рекомендации в контексте своего вида спорта. Что касается биатлона, то конгресс IBU в сентябре прошлого года принял очень четкое решение не допускать участия каких-либо российских или белорусских спортсменов или официальных лиц в наших международных соревнованиях. Учитывая текущую ситуацию на Украине, причины, которые привели к решению конгресса, все еще остаются в силе, и еще не пришло время пересматривать это решение», — говорилось в пресс-релизе Международного союза биатлонистов.

Конный спорт. Международная федерация конного спорта провела в режиме телеконференции экстренное заседание совета FEI и постановила — «невозможно на данном этапе определить нейтральность спортсменов удовлетворительным способом», поскольку организация не обладает «соответствующими инструментами для оценки уровня нейтральности».

Футбол. Ни ФИФА, ни УЕФА не обратили серьезного внимания на рекомендации МОК, будучи сами по себе крайне влиятельными организациями. Вопрос о допуске российских сборных и клубов до международных соревнований сложно будет пересмотреть до конца специальной военной операции (формулировка изменена по требованию законодательства РФ. — Прим. «СЭ»), — заявил глава УЕФА Александр Чеферин 5 апреля на пресс-конференции по итогам конгресса организации в Лиссабоне.

Однако россияне вернулись под своим флагом на азиатские соревнования — недавно в Бангладеш прошел юниорский чемпионат Южной Азии по футболу среди девушек, и наша команда не старше 16 лет его выиграла. Причем турнир прошел под эгидой УЕФА — да, не удивляйтесь, европейцы проводят такие турниры с целью помочь в развитии другим странам.

Хоккей. Ближайший срок рассмотрения возвращения россиян — март 2024 года, сообщил президент IIHF Люк Тардиф.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Колеблются

Эта группа, на самом деле, самая большая, и в нее могут входить и упомянутые выше федерации. Потому что конкретных критериев нейтральности нет. Многие просто выжидают, не отвечают на запросы журналистов и консультируются внутри, оценивая издержки. Легкая атлетика, к примеру, готова вернуть наших, но для этого хочет разработать множество комиссий и критериев, которые только затянут процесс. А в стрельбе из лука, где Россия играет заметную роль, спортсменам запретили отбираться на Олимпиаду через Азию. Но одновременно пообещали подумать над специальным форматом квалификации вместе с МОК.

Фигурное катание. Ближайший совет ISU состоится летом, решение о возвращении России может принять только он либо конгресс. Но его состав и расклад сил по странам не внушают оптимизма. Надо помнить, что в Международном союзе конькобежцев не только фигуристы, но и конькобежцы. И несмотря на очевидную силу российских фигуристов и их маркетинговую значимость, среди соперников в виде США, Франции, Нидерландов есть консенсус, что россияне не очень-то нужны. Интересна позиция Японии, которая публично не озвучивалась, но она явно сдержаннее.

Лыжные виды спорта. Самая заметная из неопределившихся федераций — лыжных видов спорта, FIS. При всей необходимости россиян для лыжных гонок упор в этой федерации на горные лыжи и прыжки с трамплина, где россияне не сильно нужны. А решение нужно принимать единое. Очевидно, солируют в этих видах европейцы и североамериканцы — Германия, Австрия, Норвегия, США, и есть ненулевая вероятность бойкотов.

Сообщалось, что решение FIS примет на ближайшем совете организации. Однако последние интервью Елены Вяльбе о «предательстве» тех, кто выступает в нейтральном статусе, явно не добавляют шансов.

Бадминтон. Это — типичная история для большинства менее известных видов спорта. В ответ на запрос «СЭ» пресс-атташе международной федерации Ллойд Грин ответил: «У федерации нет формального комментария относительно результатов дискуссии на последней встрече исполкома МОК. На данный момент мы обсуждаем вопрос внутри организации и консультируемся с различными заинтересованными сторонами в федерации (в оригинале с «группами стейкхолдеров»). Но любое изменение политики федерации по поводу допуска спортсменов из России и Белоруссии может быть осуществлено только после обсуждения с советом федерации».