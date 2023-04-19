Процесс распада олимпийского движения запущен. Какими будут Игры-2024 в Париже? Колонка политолога

К чему приведет хаос в международном спортивном сообществе?

«СЭ» продолжает цикл публикаций, подготовленных Натальей Голубковой, политологом, кандидатом политических наук, автором исследований по проблемам суверенитета, экспертом по международным отношениям и национальной безопасности.

На прошлой неделе появилось несколько важных новостей, каждая из которых подтверждает тезис о потенциальном расколе олимпийского движения с его последующим крахом. Первая — это сообщение о решении министерства спорта Украины запретить своим спортсменам участвовать в международных турнирах, на которых присутствуют россияне. Вторая — о планируемом создании альтернативной международной федерации бокса представителями США и Великобритании. Рассмотрим их подробнее.

Фото Global Look Press

Украинцы формируют новый прецедент

Формулировка министерства спорта Украины о запрете участия украинских атлетов в международных стартах, на которых представлены россияне, предполагает, что речь идет не только о сборной России, но и о наших спортсменах в нейтральном статусе. Решение Киева призвано показать всему миру непримиримость позиции в отношении россиян и стремление полностью исключить их из олимпийского движения.

В некотором смысле Украина является первопроходцем, поскольку делает то, что много лет было запрещено. После американского бойкота Олимпийских игр в Москве 1980 года и советского бойкота Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 1984 года Международным олимпийским комитетом был введен запрет на самовольный отказ национальных олимпийских комитетов от участия в Олимпийских играх и установлено, что за этим может последовать наказание с последующим недопуском к олимпийским соревнованиям.

Долгое время западные страны во главе с США лишь угрожали бойкотом своим оппонентам: России в 2014 году и Китаю в 2008 и 2022 годах. Однако Штаты не решались на настоящие бойкоты из-за возможности указанного выше наказания. Украина, которой фактически нечего терять, нарушает это правило и формирует прецедент. Как я уже отмечала ранее, все, что происходит сейчас в олимпийском движении и международном спорте, — это эпоха новых прецедентов.

Еще раз подчеркну, что Украина на самом деле мало что теряет, поскольку факт ее существования как единого государства и вообще суверенной единицы в год проведения Олимпийских игр в Париже не рассматривается даже в Европе. Не стоит говорить и о том, что подготовка украинских атлетов сейчас практически не осуществляется. И причина этого не только в мобилизации спортсменов и тренеров или бегстве многих из них из страны, чтобы избежать отправки в зону военных действий, но и в колоссальном сокращении финансирования на подготовку атлетов со стороны государства.

Это объясняется не столько перенаправлением средств на нужды армии, сколько баснословной коррупцией. То, что Украины как государства в прежнем виде уже не будет, осознают не только в США, Европе, Азии, но и на самой Украине. Поэтому чиновники, которые имеют хоть какой-то доступ к поступающим средствам из бюджета или западных пожертвований, стремятся обеспечить свое собственное будущее, а не будущее украинского спорта. В этом контексте решение министерства спорта Украины всего лишь легализует отсутствие работы по подготовке атлетов к международным турнирам.

Томас Бах. Фото AFP

МОК не спасет от эпохи бойкотов

С точки зрения установленных правил МОК вынужден будет вынести на рассмотрение исполкома вопрос согласования санкций и запрета на участие в Олимпийских играх для украинских спортсменов. Поскольку они не только угрожают пропустить Игры в Париже, если там будут присутствовать россияне, но и все отборочные предолимпийские соревнования. Западные страны, заинтересованные в формировании нового прецедента, постараются не допустить этого решения, обвиняя МОК в бесчеловечности и отсутствии сострадания к спортсменам Украины. В этих условиях организация, возглавляемая Томасом Бахом, даже если и будет угрожать санкциями украинскому министерству спорта, то вряд ли осмелится их ввести. Исполком МОК, как показывает практика, может принимать решение вопреки установленным правилам. Отсутствие ожидаемых санкций подчеркнет бесплодность Олимпийской хартии в нынешних условиях и полную несостоятельность МОК. Западным же странам это даст возможность чувствовать себя свободнее в аналогичных условиях и в будущем бойкотировать не только соревнования с россиянами или белорусами, но и турниры с участием любых геополитических оппонентов, а также спортивные мероприятия, проводимые на их территориях.

Впрочем, от бойкотов не спасет и введение санкций Международным олимпийским комитетом в отношении инициаторов этого действия, поскольку бойкот может быть не только прямым, но и завуалированным. Например, НОКи США и Европы могут внешне выступать за участие в международных турнирах, но их спортсмены, якобы по собственной воле, сочтут невозможным присутствие на одной арене с россиянами. Западные страны, которые еще в период допинговых скандалов как марионеток использовали американские и европейские комиссии и ассоциации атлетов для осуждения России и призывов исключить ее из олимпийского движения, однозначно продолжат апеллировать к мнению спортсменов. Добиться нужной точки зрения они сумеют. Поэтому эпоха предстоящих массовых бойкотов объявляется открытой.

Умар Кремлев. Фото Global Look Press

Распад международных федераций

Намерение США, Великобритании и еще двух стран объявить о выходе из Международной ассоциации бокса (IBA) и создать альтернативную международную федерацию объясняется допуском россиян к международным стартам в боксе, нежеланием ассоциации следовать политизированным решениям МОК, а также деятельностью главы IBA россиянина Умара Кремлева, который не просто сумел сохранить свой статус, но был переизбран в качестве главы организации в разгар антироссийской кампании в мае 2022 года.

Безусловно, IBA наложит санкции на членов новой альтернативной международной федерации. Конфликт будет требовать вмешательства и реакции МОК. Но, как показывают события последнего года, позиция Международного олимпийского комитета и его президента Томаса Баха непоследовательна, неавторитетна, она вызывает раздражение и у антироссийского блока, и у сторонников России одновременно. Поэтому ожидать от МОК серьезных взвешенных решений, способных устранить кризис, не стоит. Скорее, стоит ожидать появление похожих тенденций в иных международных спортивных федерациях.

Третий всадник раскола, о котором также стоит сказать, — это выход из-под контроля оргкомитетов международных турниров, что тоже является следствием падения авторитета МОК и его несостоятельности. Сюда относятся и заявление поляков о стремлении не допустить россиян и белорусов к Европейским играм и этапу Кубка мира по фехтованию, которые будут проходить в Польше. И заявление главы МВД Германии Нэнси Фезер о том, что российским спортсменам, допущенным к международным стартам, не будут выдаваться визы страны, несмотря на решение МОК и международных спортивных федераций.

Далее оргкомитеты могут по своему усмотрению начать допускать представителей альтернативных международных спортивных федераций, которых после распада IBA может стать больше и в других видах спорта, где так или иначе учитываются интересы россиян.

С этой проблемой МОК тоже вряд ли справится, а значит, отборы на международные старты в ближайшие месяцы будут превращаться в хаотичный процесс, когда спортсмены из России и Белоруссии не допускаются международными федерациями, а если допускаются, то их участию препятствуют оргкомитеты и государственные ведомства стран, принимающих соревнования.

Допуск россиян (даже формальный, который будет отвергнут российской стороной из-за неприемлемости требований) спровоцирует прямые или завуалированные бойкоты со стороны западных стран. Все это приведет к падению рейтингов соревнований и скомканному проведению Олимпийских игр в Париже 2024 года, отбор на которые уже начался. Даже одни проваленные Игры способны сильно подорвать интерес со стороны зрителей на долгие годы. Вернуть его будет крайне сложно, а в условиях существующих геополитических противоречий, которые не будут разрешены в ближайшие годы, практически невозможно. Причина этого потенциального краха олимпийского движения в фатальном решении МОК от 28 февраля 2022 года о недопуске россиян и белорусов к участию в международных стартах вопреки установленным правилам, которое теперь сложно исправить.