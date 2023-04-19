Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Игры
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 12:00

Процесс распада олимпийского движения запущен. Какими будут Игры-2024 в Париже? Колонка политолога

Наталья Голубкова
Политолог
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Олимпиские кольца на фоне Эйфелевой башни
Политолог Наталья Голубкова об Играх-2024.
Фото Global Look Press
Президент МОК Томас Бах
Томас Бах.
Фото AFP
Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев
Умар Кремлев.
Фото Global Look Press
Олимпийские кольца
Фото Global Look Press
1/4
К чему приведет хаос в международном спортивном сообществе?

«СЭ» продолжает цикл публикаций, подготовленных Натальей Голубковой, политологом, кандидатом политических наук, автором исследований по проблемам суверенитета, экспертом по международным отношениям и национальной безопасности.

На прошлой неделе появилось несколько важных новостей, каждая из которых подтверждает тезис о потенциальном расколе олимпийского движения с его последующим крахом. Первая — это сообщение о решении министерства спорта Украины запретить своим спортсменам участвовать в международных турнирах, на которых присутствуют россияне. Вторая — о планируемом создании альтернативной международной федерации бокса представителями США и Великобритании. Рассмотрим их подробнее.

Олимпийские кольца
Фото Global Look Press

Украинцы формируют новый прецедент

Формулировка министерства спорта Украины о запрете участия украинских атлетов в международных стартах, на которых представлены россияне, предполагает, что речь идет не только о сборной России, но и о наших спортсменах в нейтральном статусе. Решение Киева призвано показать всему миру непримиримость позиции в отношении россиян и стремление полностью исключить их из олимпийского движения.

В некотором смысле Украина является первопроходцем, поскольку делает то, что много лет было запрещено. После американского бойкота Олимпийских игр в Москве 1980 года и советского бойкота Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 1984 года Международным олимпийским комитетом был введен запрет на самовольный отказ национальных олимпийских комитетов от участия в Олимпийских играх и установлено, что за этим может последовать наказание с последующим недопуском к олимпийским соревнованиям.

Долгое время западные страны во главе с США лишь угрожали бойкотом своим оппонентам: России в 2014 году и Китаю в 2008 и 2022 годах. Однако Штаты не решались на настоящие бойкоты из-за возможности указанного выше наказания. Украина, которой фактически нечего терять, нарушает это правило и формирует прецедент. Как я уже отмечала ранее, все, что происходит сейчас в олимпийском движении и международном спорте, — это эпоха новых прецедентов.

В&nbsp;МОК заявили, что правительства не&nbsp;должны решать, какие спортсмены могут участвовать в&nbsp;международных соревнованиях. Украина запретила своим спортсменам участвовать в соревнованиях с русскими. Это нарушение Олимпийской хартии

Еще раз подчеркну, что Украина на самом деле мало что теряет, поскольку факт ее существования как единого государства и вообще суверенной единицы в год проведения Олимпийских игр в Париже не рассматривается даже в Европе. Не стоит говорить и о том, что подготовка украинских атлетов сейчас практически не осуществляется. И причина этого не только в мобилизации спортсменов и тренеров или бегстве многих из них из страны, чтобы избежать отправки в зону военных действий, но и в колоссальном сокращении финансирования на подготовку атлетов со стороны государства.

Это объясняется не столько перенаправлением средств на нужды армии, сколько баснословной коррупцией. То, что Украины как государства в прежнем виде уже не будет, осознают не только в США, Европе, Азии, но и на самой Украине. Поэтому чиновники, которые имеют хоть какой-то доступ к поступающим средствам из бюджета или западных пожертвований, стремятся обеспечить свое собственное будущее, а не будущее украинского спорта. В этом контексте решение министерства спорта Украины всего лишь легализует отсутствие работы по подготовке атлетов к международным турнирам.

Президент МОК Томас Бах
Томас Бах.
Фото AFP

МОК не спасет от эпохи бойкотов

С точки зрения установленных правил МОК вынужден будет вынести на рассмотрение исполкома вопрос согласования санкций и запрета на участие в Олимпийских играх для украинских спортсменов. Поскольку они не только угрожают пропустить Игры в Париже, если там будут присутствовать россияне, но и все отборочные предолимпийские соревнования. Западные страны, заинтересованные в формировании нового прецедента, постараются не допустить этого решения, обвиняя МОК в бесчеловечности и отсутствии сострадания к спортсменам Украины. В этих условиях организация, возглавляемая Томасом Бахом, даже если и будет угрожать санкциями украинскому министерству спорта, то вряд ли осмелится их ввести. Исполком МОК, как показывает практика, может принимать решение вопреки установленным правилам. Отсутствие ожидаемых санкций подчеркнет бесплодность Олимпийской хартии в нынешних условиях и полную несостоятельность МОК. Западным же странам это даст возможность чувствовать себя свободнее в аналогичных условиях и в будущем бойкотировать не только соревнования с россиянами или белорусами, но и турниры с участием любых геополитических оппонентов, а также спортивные мероприятия, проводимые на их территориях.

Олимпийские кольца. Почему нам стоит стать жестче в отношениях с МОК. Мнение политолога

Впрочем, от бойкотов не спасет и введение санкций Международным олимпийским комитетом в отношении инициаторов этого действия, поскольку бойкот может быть не только прямым, но и завуалированным. Например, НОКи США и Европы могут внешне выступать за участие в международных турнирах, но их спортсмены, якобы по собственной воле, сочтут невозможным присутствие на одной арене с россиянами. Западные страны, которые еще в период допинговых скандалов как марионеток использовали американские и европейские комиссии и ассоциации атлетов для осуждения России и призывов исключить ее из олимпийского движения, однозначно продолжат апеллировать к мнению спортсменов. Добиться нужной точки зрения они сумеют. Поэтому эпоха предстоящих массовых бойкотов объявляется открытой.

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев
Умар Кремлев.
Фото Global Look Press

Распад международных федераций

Намерение США, Великобритании и еще двух стран объявить о выходе из Международной ассоциации бокса (IBA) и создать альтернативную международную федерацию объясняется допуском россиян к международным стартам в боксе, нежеланием ассоциации следовать политизированным решениям МОК, а также деятельностью главы IBA россиянина Умара Кремлева, который не просто сумел сохранить свой статус, но был переизбран в качестве главы организации в разгар антироссийской кампании в мае 2022 года.

Безусловно, IBA наложит санкции на членов новой альтернативной международной федерации. Конфликт будет требовать вмешательства и реакции МОК. Но, как показывают события последнего года, позиция Международного олимпийского комитета и его президента Томаса Баха непоследовательна, неавторитетна, она вызывает раздражение и у антироссийского блока, и у сторонников России одновременно. Поэтому ожидать от МОК серьезных взвешенных решений, способных устранить кризис, не стоит. Скорее, стоит ожидать появление похожих тенденций в иных международных спортивных федерациях.

Третий всадник раскола, о котором также стоит сказать, — это выход из-под контроля оргкомитетов международных турниров, что тоже является следствием падения авторитета МОК и его несостоятельности. Сюда относятся и заявление поляков о стремлении не допустить россиян и белорусов к Европейским играм и этапу Кубка мира по фехтованию, которые будут проходить в Польше. И заявление главы МВД Германии Нэнси Фезер о том, что российским спортсменам, допущенным к международным стартам, не будут выдаваться визы страны, несмотря на решение МОК и международных спортивных федераций.

Российские спортсмены на&nbsp;церемонии открытия Олимпийских игр в&nbsp;Пекине. Выступления под нейтральным флагом — предательство?

Далее оргкомитеты могут по своему усмотрению начать допускать представителей альтернативных международных спортивных федераций, которых после распада IBA может стать больше и в других видах спорта, где так или иначе учитываются интересы россиян.

С этой проблемой МОК тоже вряд ли справится, а значит, отборы на международные старты в ближайшие месяцы будут превращаться в хаотичный процесс, когда спортсмены из России и Белоруссии не допускаются международными федерациями, а если допускаются, то их участию препятствуют оргкомитеты и государственные ведомства стран, принимающих соревнования.

Допуск россиян (даже формальный, который будет отвергнут российской стороной из-за неприемлемости требований) спровоцирует прямые или завуалированные бойкоты со стороны западных стран. Все это приведет к падению рейтингов соревнований и скомканному проведению Олимпийских игр в Париже 2024 года, отбор на которые уже начался. Даже одни проваленные Игры способны сильно подорвать интерес со стороны зрителей на долгие годы. Вернуть его будет крайне сложно, а в условиях существующих геополитических противоречий, которые не будут разрешены в ближайшие годы, практически невозможно. Причина этого потенциального краха олимпийского движения в фатальном решении МОК от 28 февраля 2022 года о недопуске россиян и белорусов к участию в международных стартах вопреки установленным правилам, которое теперь сложно исправить.

Олимпиада
Томас Бах
МОК
ОКР
6
Читайте также
Капризовым восторгались, но не удержали. «Миннесота» начала плей-офф с победы
Что делать Гусеву. Он уйдет из СКА, но куда дальше?
Дибров рассказал об обстоятельствах ДТП в Москве
Рамадан заканчивается: как отмечают Ураза-байрам
Рядовой Шариков заменил раненого командира и удержал оборону направления
Ураза-байрам – 2023: начало и конец, что нельзя делать
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Митрофанов: «Ведем переговоры с УЕФА о восстановлении и снятии банов»
Кириленко назвал ожидаемым решение FIBA о недопуске российских баскетболистов к отбору на Олимпиаду
Свищев — о причинах недопуска к квалификации на Олимпиаду: «В баскетболе невозможно сказать команда нейтральных атлетов»
Гомельский — о недопуске российских баскетболистов к отборочному турниру Олимпиады: «Все это напоминает мне месть»
Международная федерация баскетбола не допустила сборную России до предквалификационного турнира к Олимпиаде в Париже
Роднина — о заявлении украинской фигуристки Баюл: «Кто ее помнит?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спортивный мир раскололся по вопросу возвращения России. Какие международные федерации выступают «за», а какие — «против»?
Новости
RSS RSS
Все новости