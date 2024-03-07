В МОК не будут пересматривать статус сборной Израиля на Олимпиаде в Париже

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что олимпийский статус Израиля в преддверии Олимпиады в Париже не будет пересмотрен на фоне отстранения России.

«Нет, никаких вопросов на этот счет нет», — цитирует Баха РИА Новости.

1 ноября вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что МОК поддерживает лишь те страны, которым покровительствуют США.

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпийским играм-2024 в нейтральном статусе, но спортсмены не будут допущены к командным соревнованиям и обязаны пройти проверку на соответствие критериям организации.