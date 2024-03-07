Фетисов — об отказе МОК пересматривать статус Израиля: «Можно считать это лицемерием, можно — деградацией»

Депутат Госдумы РФ, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что олимпийский статус Израиля в преддверии Олимпиады в Париже не будет пересмотрен на фоне отстранения России.

«Это не новость, это тенденция. Можно считать это лицемерием, можно — деградацией, можно чем угодно называть — это ожидаемый результат», — сказал Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Анастасией Тынянкиной.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

Олимпийские игры пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа в Париже. В них примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев.