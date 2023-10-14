Навка: «Российским спортсменам нужно ехать на Олимпиаду даже с условием нейтрального статуса»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка считает, что российские спортсмены должны ехать на Олимпийские игры-2024, несмотря на нейтральный статус.

«Стоит ли ехать тем россиянам, которые могут себе это позволить? Мой ответ — да. Как спортсменка я знаю, что олимпийский век очень короток и его нужно использовать, если есть такая возможность. Нужно ехать даже с условием нейтрального статуса», — приводит слова Навки Sport24.

Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил, что поездку на Олимпиаду в нейтральном статусе нельзя расценивать как предательство родины.

В начале октября ISU оставил в силе решение об отстранении спортсменов из России и Белоруссии от международных турниров, которое было принято весной 2022 года.