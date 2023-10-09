ISU оставил в силе решение об отстранении россиян

Международный союз конькобежцев (ISU) не стал отменять решение об отстранении россиян, сообщает пресс-служба организации.

«Совет ISU продолжит следить за ситуацией на Украине и ее влиянием на деятельность организации, а также на решения и их реализацию в рамках олимпийского движения. В это время решение об отстранении россиян остается в силе», — приводит заявление ТАСС.

Совет ISU прошел с 6 по 8 октября в Лозанне. На заседании обсуждался вопрос допуска российских спортсменов на соревнования.

Весной 2022 года ISU отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. В июне 2023-го организация продлила отстранение. Под эгидой Международного союза конькобежцев проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.