Сальников назвал профанацией условия МОК по допуску россиян до Игр в Париже

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников прокомментировал условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов на Олипиаду-2024. Сальников назвал их неприемлемыми.

«МОК не объявил ничего нового. Условия остались неприемлемыми, человек должен испытывать унижения. Ни я, ни спортсмены не видим ничего положительного. Это очередная профанация, от которой мы уже устали», — приводит слова Сальникова РИА Новости.

Также глава ВФП задался вопросом о том, интересно ли самим отправляться «в никуда с белым флагом».

«Было принято решение, согласно которому спортсмены имеют право выбора. Но интересно ли им самим поехать в никуда с белым флагом? Осталось еще номер на спине вышить вместо фамилии», — сказал Сальников.

В начале декабря МОК допустил россиян и белорусов на Игры в Париже в нейтральном статусе, без флага и гимна. Спортсменам нужно будет подписать обновленные условия допуска к участию в соревнованиях, при этом в командных видах спорта Россия и Белоруссия не будут представлены.

19 декабря Ирина Винер заявила, что сборная России по художественной гиснастике не намерена больше выступать на международных соревнованиях без флага и гимна. Винер отметила, что если Россия поедет на Олимпиаду-2024, то это будет позором.

Также российский пловец Евгений Рылов сообщил, что не поедет на Игры. Он заявил, что не будет учатсвовать в турнирах, пока «вся эта ерунда не осядет на дно».

От участия в Олимпиаде-2024 еще отказались российские спортивные гимнасты. Об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.