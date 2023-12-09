«Бах давно работал над этим за кулисами». Западные СМИ сошли с ума из-за допуска россиян на Олимпиаду

После новостей из МОК о решении «русского вопроса» некоторые иностранные комментаторы вспомнили даже об идее бойкота Игр.

Решение Международного олимпийского комитета допустить российских спортсменов до Олимпиады, пусть и с рядом условий, не понравилось многим на Западе. Теперь МОК предстоит выдержать давление этой части общественного мнения, пусть она уже и не в подавляющем большинстве. Так, многие комментаторы под статьей в Washington Post о допуске скорее упирают на «гнилую» мировую спортивную систему в целом, а не на «русский вопрос». Но игнорировать тех, кто говорит, что допуск наших спортсменов — «помощь Москве в ключевой момент СВО», тоже вряд ли получится.

«Если русские поедут в Париж, мы этого не сделаем»

На сайтах многих западных СМИ давно говорилось, что разрешение российским спортсменам участвовать в соревнованиях будет «спортивной катастрофой» или «величайшей ошибкой олимпийского движения». Теперь же, после «пророссийского вердикта МОК», некоторые из обозревателей призывают вернуться к идее бойкота Олимпиады, которая вроде бы была отброшена почти год назад.

Обозреватель финской Ilta Sanomat Йоонас Куисма предлагает «выступить законодателем мод» своей стране, которая «имеет опыт столкновения с Россией» и знает, что «если ей дать откусить мизинец, то она съест всю руку» (финн, очевидно, имеет в виду Зимнюю войну 1939-1940 годов).

— Олимпийскому комитету Финляндии и спортсменам сейчас предстоит принять трудное решение. Финляндия должна быть законодателем мод и катализатором дискуссии, которая объединит Запад против шокирующего решения МОК. Послание должно быть ясным: если русские поедут в Париж, мы этого не сделаем, — пишет Куисма.

Томас Бах на совещании МОК. Фото Reuters

«Нейтральные флаги — это иллюзия»

Жестко реагируют и на Скандинавским полуострове.

Министр спорта Швеции Якоб Форссмед написал в соцсетях: «Возмутительно, я глубоко сожалею, что российские и белорусские спортсмены будут допущены к участию в парижской Олимпиаде. Нейтральные флаги — это иллюзия, и это помогает продвинуть российскую агрессивную кампанию».

Министр спорта Норвегии Зайнеб аль-Самараи назвала решение МОК «разочаровывающим»: «Мы расстроены тем, что теперь на Олимпиаду допущены нейтральные отдельные спортсмены с российскими и белорусскими паспортами. Норвежский спорт осуждает действия России. Ситуация на Украине имеет серьезные последствия для украинского спорта, и солидарность норвежского спорта с ними неоспорима».

— Никто не будет приветствовать россиян в Париже, — считает комментатор норвежского издания NRK Ян Петтер Салтведт. — Решение МОК — очень плохое для украинских спортсменов, для доверия к олимпийскому движению и для спорта в целом. Печально, что именно такие ценности пропагандирует ведущая спортивная организация, но в этом решении нет ничего удивительного. Все уже давно указывало на то, что допуск — именно то, чего хотел и над чем работал за кулисами Томас Бах.

Издание Sueddeutsche Zeitung отмечает, что Немецкая олимпийская конфедерация (DOSB) приветствовала допуск спортсменов из России и Белоруссии и данная позиция не является чем-то необычным в западном спортивном мире. «Мы одобряем решение МОК и озвученные строгие санкции. Теперь важно последовательно выполнять эти требования», — заявил президент DOSB Томас Вейкерт. При этом Ассоциация спортсменов Германии раскритиковала решение Томаса Баха, отметив, что нейтральный статус «не мешает использованию спорта и спортсменов в качестве пропаганды».

Владислав Гераскевич. Фото Global Look Press

Украинский спортсмен не стал призывать к бойкоту

В Польше многие СМИ охарактеризовали решение МОК как «шокирующее». Ожидаемо недовольны и представители Украины.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что «Кремль будет использовать каждого российского и белорусского спортсмена в качестве орудия пропаганды». Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бидный сказал, что «невозможно спрятаться за белым флагом «нейтралитета», а нейтралитет означает безответственность и молчаливое согласие». Он призвал МОК снять розовые очки.

А вот украинский скелетонист Владислав Гераскевич, который провел пацифистскую акцию на Олимпиаде в Пекине и стал известным во всем мире, в разговоре с Reuters был более обстоятелен:

— Я нормально отношусь к тому, что они будут соревноваться, но не согласен, если они используют свои достижения и свое участие в российской пропаганде. По сути, МОК говорит, что он не против, если международный спорт будет использоваться в российской пропаганде. Я не совсем понимаю, почему МОК ведет себя так, — сказал Гераскевич.

В ближайшее время решится, есть ли на Западе широкое движение по бойкоту Олимпиады. Но пока оно малозаметно, несмотря на резкие высказывания отдельных радикалов.