Дьяченко: «На Олимпиаду надо ехать под любым флагом»

Российская саблистка Екатерина Дьяченко считает, что российским спортсменам стоит ехать на предстоящую Олимпиаду-2024 под любым флагом.

«Я как спортсмен считаю, что на Олимпиаду надо ехать под любым флагом, потому что та огромная работа, которая проделана спортсменами, не должна попасть зря — ребята должны получить свой шанс. Обидно, что у них не будет нашего гимна, нашей формы, нашего флага, но тот результат, который они покажут — это для нас и за нас. Я бы на их месте поехала. И потом — ведь мы все знаем, что они наши, мы будем их вдвойне поддерживать», — цитирует ТАСС Дьяченко.

В начале декабря МОК допустил россиян и белорусов на Игры в Париже в нейтральном статусе, без флага и гимна. Спортсменам нужно будет подписать обновленные условия допуска к участию в соревнованиях, при этом в командных видах спорта Россия и Белоруссия не будут представлены.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.