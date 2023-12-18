Винер эмоционально высказалась о нейтральном статусе россиян на Олимпиаде в Париже

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер поделилась мнением об участии россиян в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

«Флаг и гимн России — принадлежность к стране, мы не беженцы и не бомжи. Как Россия может выступать в команде беженцев? Выступать без флага и родины, зачем вообще тогда выступать? — передает слова Винер РИА «Новости» со ссылкой на программу «Соловьев LIVE». — Мы и в России хорошо выступаем, очень серьезная борьба. Была же Спартакиада народов СССР, сейчас есть Игры дружбы, Игры БРИКС, где будут звания, как и после Олимпиады, премии. Мы выступаем в своей стране, это не политика, а самые настоящие Игры. Какие Олимпийские игры могут быть без соревнований стран? Мы что на коленях ползать должны с руками поднятыми?».

Ранее Ирина Александровна заявила, что российские гимнастки больше никогда не будут выступать без флага и гимна.

8 декабря МОК объявил о решении допустить россиян и белорусов на Игры в Париже в нейтральном статусе. Им нужно будет подписать обновленные условия допуска к участию в соревнованиях. Российские и белорусские команды по решению МОК не выступят на Олимпиаде. Также не пройдут допуск спортсмены и члены персонала, которые поддерживали СВО и связаны с соответствующими ведомствами. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпиада в Париже пройдет в 2024 году с 26 июля по 11 августа.