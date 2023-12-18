Рылов отказался участвовать в Олимпиаде. Кто еще поддержит бойкот?

У лидера сборной России по плаванию и так не было шансов на нейтральный статус, но его примеру могут последовать и другие спортсмены.

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов объявил, что не поедет на Игры в Париж из-за несогласия с критериями МОК по допуску нейтральных спортсменов с российским паспортом. В прошлом году 27-летний спортсмен отбыл девятимесячную дисквалификацию World Aquatics за участие в праздничном концерте в честь Дня воссоединения Крыма с Россией. Шансов пройти через сито политического отбора в международной федерации у него было немного. Ранее Рылов заявлял, что главными стартами будущего сезона для него станут чемпионат России, Игры БРИКС и Всемирные игры дружбы. После этого звездный пловец не исключает завершения карьеры.

Пока вся эта ерунда не осядет на дно

«Моя страна никогда не сдавалась и всегда выходила из тяжелой ситуации. Как сказал наш президент, надо верить в великий русский народ. Я хочу этому соответствовать и не собираюсь опускаться до уровня западных провокаторов, — приводит слова Рылова matchtv.ru. — Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт. Я принял взвешенное решение: отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно и наша вода вновь не станет чистой. Я честен перед собой, верен своему выбору и своей стране».

Ранее о несогласии с критериями World Aquatics также заявлял другой звездный российский пловец Климент Колесников. Звезды женской сборной Евгения Чикунова и Юлия Ефимова свою позицию пока не обозначили, а команда наших прыгунов в воду, которая находится под крылом той же международной федерации, отказывается от заявок на нейтральный статус. У World Aquatics действительно на данный момент самые дискриминационные правила из всех, кто допустил россиян до больших соревнований. Была надежда на то, что у МОК в Париже-2024 будут другие критерии, однако теперь понятно, что послаблений не будет.

В такой обстановке велика вероятность, что россияне вообще не станут участвовать в международных турнирах, в том числе в предстоящем в феврале чемпионате мира. Между тем некоторые спортсмены из Белоруссии уже успели получить нейтральный статус и поучаствовать в соревнованиях за границей. Например, брассисты Илья Шиманович и Алина Змушко имеют хорошие шансы получить путевки в Париж-2024. Что касается Рылова, то его форма в последнее время вызывает вопросы. На турнире Сальникова, где Евгений сделал заявления о бойкоте Парижа, звездный спортсмен выиграл дистанцию 100 метров на спине с результатом 1.49,26. Но эти секунды не позволили бы ему подняться на подиум на недавнем чемпионате Европы на короткой воде.

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Важнее остаться в своей стране

— World Aquatics открыла на меня дело за то, что вышел на сцену и спел наш гимн на концерте, посвященном восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, и был в одежде с буквой Z, — рассказывал Рылов историю своей дисквалификации в интервью «СЭ». — Не понимаю, что я такого сделал, но в итоге на меня подали жалобу за то, что оскорбил чувства других спортсменов. Я их, видите ли, обидел тем, что просто поддержал свою страну, своего президента. Не знаю, как с этим спорить. Все началось по инициативе Андрея Говорова (украинский пловец баттерфляем. — Прим. «СЭ»), его поддержал румынский спинист Роберт Глинцэ, а федерация приняла их жалобу.

После дисквалификации Рылов ушел на самоподготовку и почти весь прошлый год тренировался под руководством своей жены. Это сказалось на результатах пагубным образом, даже на внутренней арене Евгений был далеко не на первых ролях. Лишь весной нынешнего года звездный спинист показал, что его рано списывать со счетов, выиграв заплыв на 200 метров на чемпионате России на длинной воде. Успех на коронной дистанции повторился в ноябре на зимнем ЧР. Однако до лучших результатов сезона в мировом масштабе Евгению сейчас очень далеко. Если бы он решил стартовать в феврале на ЧМ в Катаре, ему пришлось бы очень много работать.

— Я другого не ожидал. Считаю, это абсолютно нормальная реакция на те условия, которые нам предлагаются. Не понимаю, зачем спортсменам испытывать унижения, принимая такие условия допуска, — прокомментировал бойкот Рылова глава ВФП Владимир Сальников в интервью matchtv.ru. — Никогда и не было признаков того, что желающих выступить на Олимпиаде будет много. Я всегда говорил, что если и будут, то единицы.

Что касается мнения других звезд нашего плавания, то, помимо Колесникова, желания последовать примеру Рылова официально пока не высказал никто. «Надо изучить условия, которые нам выдвинули. Конечно, я за Олимпиаду. Если условия будут совсем противоречить правилам нашей страны, то я откажусь, — приводит слова чемпионки мира Юлии Ефимовой РИА «Новости». — А если можно как-то все устроить и выступать, не идя никому наперекор, я бы попробовала, если смогу подготовиться. Все равно все знают, откуда мы. Если сейчас будут жесткие условия, от которых начнутся большие проблемы, то я не буду рисковать, потому что мне важнее остаться в своей стране».