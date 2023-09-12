Путин считает, что спортсмены сами должны решить вопрос об участии в Олимпиаде

Президент России Владимир Путин высказался о проведении Олимпиады-2024 в Париже без российских и белорусских спортсменов.

«Конечно, мы должны прежде всего руководствоваться интересами спортсменов в данной ситуации. И каждый из них, который готовился годами, десятилетиями некоторые, должны сами принять для себя определенные решения», — приводит слова Путина РИА «Новости» с Восточного экономического форума.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.