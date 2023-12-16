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Сегодня, 09:39

МОК готов получать от Украины сведения о поддерживающих СВО российских спортсменах

Алина Савинова
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Бывший глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка сообщил, что МОК намерен работать с Украиной относительно информации о российских и белорусских спортсменах, поддерживающих СВО.

«Сегодня в МОК обсудили вопрос, что они готовы работать с нами и получать всю информацию, которую мы имеем по мониторингу. Я считаю, что это очень положительно, они открыты и готовы работать с нами», — приводит слова Бубки РИА Новости.

Также бывший глава НОК отметил, что Украина должна создать максимально эффективную систему мониторинга представителей России и Белоруссии.

8 декабря МОК объявил о решении допустить россиян и белорусов на Игры в Париже в нейтральном статусе. Российские и белорусские команды не будут участвовать в Олимпиаде. Также не пройдут допуск спортсмены и члены персонала, которые поддерживали СВО и связаны с соответствующими ведомствами.

Позже глава министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что украинская сторона может бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за допуска на соревнования россиян и белорусов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231215/bubka-1916099088.html
Сергей Бубка
МОК
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