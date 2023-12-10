Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за допуска россиян

Главы министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный высказался о допуске российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в нейтральном статусе.

«Если мы проанализируем и поймем, что нам нужно принимать участие в таких соревнованиях и использовать Олимпийские игры, чтобы пропагандировать свою позицию в мире, то мы будем работать в этом направлении. Если мы увидим неконструктивную позицию МОК, который будет поддерживать участие россиян, в таком случае наше участие невозможно», — приводит слова Бедного РИА «Новости».

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе.

К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификации в своих видах спорта. Россияне и белорусы будут заявлены как индивидуальные нейтральные спортсмены.