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Сегодня, 19:30

Валуев — о прекращении ОКР финансирования российских спортсменов в нейтральном статусе: «В этом конкретно виноват МОК»

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Депутат госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал «СЭ» заявление президента ОКР Станислава Позднякова, в котором он сказал, что российские спортсмены, которые примут решение выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, не смогут получить выплаты от ОКР.

«ОКР не может официально спонсировать, потому что отстранен. Обидно ли, что спортсмены оказались в такой ситуации? Это не спортсмены оказались в такой ситуации. В этом конкретно виноват МОК», — сказал Валуев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Станислав Поздняков. Нейтральные спортсмены останутся без чемпионатов России. Финансирование от ОКР также под запретом

Олимпиада
Николай Валуев
Станислав Поздняков
МОК
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