В МОК назвали «болезненными, но справедливыми» критерии по допуску россиян

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч прокомментировал допуск российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже.

По словам Самаранча, МОК удалось обеспечить соблюдение олимпийской хартии в вопросе по допуску россиян.

«Я думаю, что мы нашли болезненный, но справедливый баланс для ситуации с российскими и белорусскими спортсменами. Осталось выяснить, сколько из них пройдут квалификацию и чем все закончится», — приводит слова Самаранча РИА «Новости».

8 декабря МОК объявил о решении допустить россиян и белорусов на Игры в Париже в нейтральном статусе. Им нужно будет подписать обновленные условия допуска к участию в соревнованиях. Российские и белорусские команды по решению МОК не выступят на Олимпиаде. Также не пройдут допуск спортсмены и члены персонала, которые поддерживали СВО и связаны с соответствующими ведомствами.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.