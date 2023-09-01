Чернышенко считает, что МОК используют в политических целях

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поделился мнением о работе Международного олимпийского комитета (МОК).

По словам заместителя председателя правительства РФ, организацию используют в политических целях.

«Все из-за того, что международные организации, управляющие спортом, — Международный олимпийский комитет, федерации — решили под воздействием недружественных сил, в основном англосаксов, использовать спорт в политических целях для управления миром или колонизации», — цитирует Чернышенко РИА «Новости Спорт».

Ранее Чернышенко отказался признать изоляцию российского спорта от международных соревнований.

В марте МОК призвал международные федерации допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако вопрос их участия в парижской Олимпиаде еще не решен.