В МОК объяснили, почему россияне не смогут принять участие в Азиатских играх

В пресс-службе МОК прокомментировали «СЭ» решение заблокировать предложение об участии российских и белорусских спортсменов в Азиатских играх.

«Концепция участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами на Азиатских играх-2023 прорабатывалась, как обсуждалось на Олимпийском саммите в декабре 2022 года, но оказалась неосуществимой по техническим причинам», — сообщили «СЭ» в пресс-службе МОК.

В январе Олимпийский совет Азии предложил спортсменам из России и Белоруссии выступить на Азиатских играх. Однако ОСА не получили соответствующего разрешения от Международного олимпийского комитета (МОК).

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

Олимпиада в Париже пройдет летом 2024 года с 26 июля по 11 августа.