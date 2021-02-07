Жаркие. Зимние. Твои. 7 лет назад стартовали Олимпийские игры в Сочи

Сегодня, 7 февраля, исполнилось ровно 7 лет старту XXII Олимпийских зимних игр. Соревнования прошли в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года, в них были разыграны 98 комплектов медалей в 7 видах спорта.

Олимпийский огонь зажгли трехкратные олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Владислав Третьяк.

Россия выиграла неофициальный медальный зачет, завоевав 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград. В 2017-2020 году после серии расследований комиссии МОК россияне лишились ряда медалей, впоследствии часть их вернули. На данный момент на счету России официально 11 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей и по-прежнему первое место в зачете. Однако она может его лишиться, если МОК лишит мужскую сборную России по биатлону золота в эстафете из-за допинга у Евгения Устюгова.