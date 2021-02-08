НОК Белоруссии получил официальное приглашение на зимние Игры в Пекин

Национальный олимпийский комитет Белоруссии получил официальное приглашение от Международного олимпийского комитета на участие в зимних олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщает сайт НОК Белоруссии.

Пресс-служба организации приложила к сообщению письмо от МОК. Напомним, что 7 декабря Исполком МОК наложил временные санкции на руководство олимпийского комитета Белоруссии. Главой организации является президент страны Александр Лукашенко. Это означает, что ему запрещено присутствовать на любых мероприятиях МОК, в том числе — на Олимпийских играх.

Также МОК временно приостановил все выплаты НОК Белоруссии, кроме тех, которые идут на подготовку спортсменов к Олимпийским играм.