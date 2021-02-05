ОКР официально приглашен на Игры-2022 в Пекине
Международный олимпийский комитет официально пригласил ОКР принять участие в XXIV зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля в 2022 году, сообщается на официальном сайте комитета.
«ОКР приглашён на Игры как полноправный участник, а, значит, наши спортсмены поедут в Пекин как единая команда, сформированная Олимпийским комитетом России. То же самое можно сказать и в отношении Токио», — сказал президент ОКР Станислав Поздняков.
Поздняков отметил, что сейчас главной целью является подготовка российских спортсменов к главным стартам после непростого прошлого года. Он также подчеркнул, что будут соблюдаться все необходимые профилактические меры, включая вакцинацию. Поздняков заявил, что ни о каком нейтральном статусе речи быть не может.
Дополнительная информация:
https://olympic.ru/news/news/okr-poluchil-ofitsialnoe-priglashenie-na-igry-2022-v-pekin/
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