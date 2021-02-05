ОКР официально приглашен на Игры-2022 в Пекине

Международный олимпийский комитет официально пригласил ОКР принять участие в XXIV зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля в 2022 году, сообщается на официальном сайте комитета.

«ОКР приглашён на Игры как полноправный участник, а, значит, наши спортсмены поедут в Пекин как единая команда, сформированная Олимпийским комитетом России. То же самое можно сказать и в отношении Токио», — сказал президент ОКР Станислав Поздняков.

Поздняков отметил, что сейчас главной целью является подготовка российских спортсменов к главным стартам после непростого прошлого года. Он также подчеркнул, что будут соблюдаться все необходимые профилактические меры, включая вакцинацию. Поздняков заявил, что ни о каком нейтральном статусе речи быть не может.