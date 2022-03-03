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Олимпиада

Сегодня, 19:11

В МИДе оценили действия МОК по отношению к российским спортсменам

Анна Горшкова
Корреспондент

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов.

«Мы не можем подобные действия не иначе, как попытку причинить вред нашим спортсменам, устранить сильных соперников, просто добить этот план до конца», — приводит слова Захаровой «РИА Новости».

Сегодня, 3 марта, Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Пекине.

Напомним, вчера, 2 марта, МПК заявлял о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Паралимпиаде в нейтральном статусе. Решение было изменено после специально созванного заседания правления Международного паралимпийского комитета.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220303/mok-1776329695.html
МОК
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