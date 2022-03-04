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Сегодня, 11:34

Журова предложила организовать в России женские соревнования без трансгендеров

Георгий Скобликов

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» предложила проводить в России соревнования исключительно для женщин.

«Может, это звучит из моих уст не толерантно, но, например, сделать соревнования, где женщины соревнуются с женщинами. А то скоро придется делать отдельные турниры для женщин. Чтобы не размывалось соперничество среди представительниц женского пола, только Россия готова жестко отстаивать это. А все остальные, увидев нашу жесткость, будут подтягиваться к нам.

Не понимаю, как мужчина, который стал женщиной, будет соревноваться с женщиной. Думаю, европейские страны нас поддержали бы в этом. Есть национальные законодательства. Итальянцы, грузины готовы их менять? Мне кажется, что не очень. А тогда как мужчины окажутся в женских соревнованиях?" — сказала Журова «СЭ».

На летней Олимпиаде-2020 в Токио трансгендерная участница из Новой Зеландии Лорел Хаббард выступила в женских соревнованиях в тяжелой атлетике. По их итогам спортсменка стала последней.

Светлана Журова
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