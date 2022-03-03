Матыцин заявил, что в России в ближайшее время разработают программу международных соревнований

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в России в ближайшее время будет разработана программа соревнований на территории страны с участием зарубежных спортсменов.

В данный момент многие российские спортсмены лишились права выступать на международных соревнованиях. Также из России перенесен ряд международных турниров.

«В ближайшее время будет разработана программа по развитию системы соревнований на территории Российской Федерации с участием максимального количества зарубежных спортсменов. Прежде всего, белорусских спортсменов, системы соревнований в рамках СНГ, ШОС, БРИКС.



Мы не изолированы, мы продолжаем контакты с международными федерациями, надеемся, что это временные меры и разум восторжествует. И все международное сообщество поймет, что тот раскол, который сейчас происходит, недопустим, спорт должен выступить одним из проводников дипломатии и восстановления торжества человеческих ценностей», — приводит ТАСС слова Матыцина.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации с Украиной.