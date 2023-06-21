Тарасова призвала защитить Тарпищева и Исинбаеву от расследования МОК

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала корреспонденту «СЭ» новость о проведении МОК расследования в отношении членов организации Елены Исинбаевой и Шамиля Тарпищева на их причастность к вооруженным силам РФ.

«Посмотрим! Наказывать они умеют. Нужно защищать своих», — сказала Тарасова «СЭ».

Тарпищев является членом Международного олимпийского комитета с 1996 года. Исинбаева вступила в организацию в 2016 году.