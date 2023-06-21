В МОК объявили, что проведут проверку в отношении Тарпищева и Исинбаевой

Международный олимпийский комитет (МОК) проверит президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева и двухкратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву, являющихся членами организации, на принадлежность к вооруженным силам РФ, заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

По словам Адамса, к членам организации можно применить два пункта из рекомендаций организации — активная поддержка боевых действий и контрактные обязательства с военными структурами.

«Учитываться будет только период после 24 февраля 2022 года», — цитирует Адамса ТАСС.

Тарпищев является членом МОК с 1996 года. Исинбаева вступила в организацию в 2016 году.

В марте этого года исполком МОК рекомендовал спортивным федерациям допустить в нейтральном статусе спортсменов из России и Белоруссии, которые публично не высказывались в поддержку СВО и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.