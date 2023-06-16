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Сегодня, 19:00

Матыцин сообщил, что концепцию Игр БРИКС обсудят на встрече министров спорта в ЮАР

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Министр спорта России Олег Матыцин обсудит с коллегами концепцию проведения Игр БРИКС на предстоящей в ЮАР встрече министров спорта.

«Будем обсуждать с нашими коллегами концепцию проведения Игр БРИКС в следующем году в Казани по поручению президента. Формат «БРИКС плюс» — это пока только концепция. Россия будет председательствовать в БРИКС в следующем году. Это наше право, мы будем предлагать проведение Игр БРИКС в открытом формате», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Встреча министров спорта пройдет 22-23 июня.

Источник: https://tass.ru/sport/18036067
Олег Матыцин
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