Поздняков: «У международного олимпизма в будущем нет самостоятельности и состоятельности»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) приложил немало усилий, чтобы олимпизм с миссией мира перестал существовать в прежнем виде.

«В Лозанне, словно мантру, раз за разом повторяют: «Не государствам решать, каким спортсменам нужно участвовать в соревнованиях. Иначе это будет концом мирового спорта, каким мы его знаем сейчас». Прошло меньше года, и конец, увы, наступил», — написал Поздняков в своем Telegram-канале.

1 февраля сейм Латвии принял закон, официально запрещающий сборным играть против российских и белорусских спортсменов вне зависимости от того, есть ли у атлета нейтральний статус или нет.

Поздняков отметил, что он не понимат, почему со стороны МОК не последовало никакой реакции в общественном пространстве на это решение, хотя по логике и «духу публичных посылов из Лозанны должна была последовать незамедлительно».

Также президент ОКР отметил, что в геополитическом плане решение сейма Латвии закономерное и оно не про спортсменов. По его мнению, это факт внешнего воздействия на руководство МОК без каких-либо последствий.

«Еще печальнее, что и сам МОК приложил немало усилий для того, чтобы олимпизм Барона де Кубертена с миссией мира, прогресса и добра перестал существовать в прежнем виде. Где в будущем у международного олимпизма нет ни самостоятельности, ни состоятельности. За что боролись...» — написал Поздняков.

Ранее Поздняков заявлял, что МОК не доверяет международным федерациям в вопросе допуска российских атлетов, после того как организация решала подвергнуть получивших допуск на Игры-2024 россиян и белорусов повторной проверке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для «СЭ» заявила, что это решение является «проявлением расизма, ненависти на национальной почве». Бывший министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что МОК должен вынести санкции в отношении Латвии из-за данного закона, так как подобное трактуется как вмешательство государства в дела общественных организаций.