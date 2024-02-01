Захарова о запрете Латвии соревноваться с россиянами: «Нацизм в чистом виде»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение сейма Латвии запретить своим спортсменам соревноваться со сборными России и Белоруссии.

«Это проявление расизма — ненависть на национальной почве. Нацизм в чистом виде», — сказала Захарова «СЭ».

Согласно принятому закону, латвийцам запрещено соревноваться с россиянами и белорусами в игровых видах спорта вне зависимости от наличия или отсутствия нейтрального статуса у представителей России и Белоруссии.

Также законом запрещается организовывать в Латвии турниры по игровым видам спорта в юношеских, юниорских и взрослых возрастных категориях, в которых смогут выступать российские и белорусские спортсмены.