В Латвии запретили своим сборным соревноваться с россиянами и белорусами

Сейм Латвии принял закон, официально запрещающий сборным выступать против российских и белорусских спортсменов, сообщает RT.

Латвийским спортсменам официально больше нельзя соревноваться с россиянами. При этом неважно, будут спортсмены из России выступать под своим флагом или нет.

18 января официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что отобравшиеся и получившие допуск на Олимпийские игры в Париже спортсмены из России и Белоруссии будут подвергнуты повторной проверке с участием независимых организаций.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.