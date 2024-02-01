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1 февраля, 14:34

В Латвии запретили своим сборным соревноваться с россиянами и белорусами

Сергей Разин
корреспондент
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Баскетболист сборной Латвии Давис Бертанс.
Фото Global Look Press

Сейм Латвии принял закон, официально запрещающий сборным выступать против российских и белорусских спортсменов, сообщает RT.

Латвийским спортсменам официально больше нельзя соревноваться с россиянами. При этом неважно, будут спортсмены из России выступать под своим флагом или нет.

18 января официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что отобравшиеся и получившие допуск на Олимпийские игры в Париже спортсмены из России и Белоруссии будут подвергнуты повторной проверке с участием независимых организаций.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1266637-seim-latvii-rossiya-belorussiya
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