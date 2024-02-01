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1 февраля, 20:41

Колобков считает, что МОК обязан вынести санкции в отношении Латвии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший министр спорта РФ Павел Колобков считает, что международный олимпийский комитет (МОК) должен вынести санкции в отношении Латвии, власти которой запретили своим национальным сборным играть с командами России и Белоруссии.

«У нас есть много прецедентов в международной спортивной политике, когда подобное трактуется как вмешательство государства в дела общественных организаций. Потому что сборные у нас формируют национальные федерации, развивают виды спорта они же, комплектуют команды на Олимпиаду олимпийские комитеты стран. Выборы в национальный олимпийский комитет происходят независимо от государства, а любые вмешательства и запреты такого рода называются вмешательством государства в дела общественных организаций. Министерство спорта Украины уже пыталось сделать что-то подобное, но МОК по этому поводу выступил, и украинцы быстро отменили свои решения, понимая, что они на пороге дисквалификации. И сейчас МОК не просто должен выступить, он должен автоматически вынести санкции. Если этого не произойдет, Международный олимпийский комитет распишется в своей политизированности, трусости и предвзятости. Интересный вопрос, что скажет Бах по этой ситуации?» — приводит слова Колобкова ТАСС.

Согласно принятому закону, латвийцам запрещено соревноваться с россиянами и белорусами в игровых видах спорта вне зависимости от наличия или отсутствия нейтрального статуса у представителей России и Белоруссии.

Также законом запрещается организовывать в Латвии турниры по игровым видам спорта в юношеских, юниорских и взрослых возрастных категориях, в которых смогут выступать российские и белорусские спортсмены.

Источник: https://tass.ru/sport/19877377
Олимпиада
Павел Колобков
МОК
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