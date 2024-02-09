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Олимпиада

9 февраля, 17:42

Матыцин рассказал о желании провести Игры стран СНГ по зимним видам спорта

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Министр спорта РФ Олег Матыцин надеется, что решение о проведении Игр стран СНГ по зимним видам спорта будет принято в ближайшее время.

«Есть желание и возможности регионов провести зимние Игры стран СНГ, — приводит ТАСС слова министра. — Вы знаете, что первые летние Игры прошли в Казани, вторые — в Минске. Так как Россия имеет традиции в зимних в видах спорта, будем надеяться, что в ближайшее время мы примем решение о проведении и Игр СНГ по зимним видам спорта».

В Челябинске проходит церемония открытия Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов.

«Я очень рад, что наши белорусские друзья принимают участие в спартакиаде. Надеюсь, что в дальнейшем мы будем расширять такой формат: есть формат о проведении Спартакиады Союзного государства», — сказал Матыцин

Первые Игры стран СНГ по летним видам спорта прошли в 2021 году в Казани. Вторые аналогичные соревнования состоялись в 2023 году в Белоруссии. В 2025 году Игры стран СНГ пройдут в Азербайджане.

Источник: ТАСС
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