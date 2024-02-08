Тихонов: «Равной сочинской Олимпиаде близко за всю историю не было и никогда не будет»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что в России надо провести свои открытые соревнования, а не претендовать на проведение Олимпиады.

«Мы — великая держава. И самая богатая территория земного шара. С этого надо начинать. И провести в Сочи открытые соревнования. Как их назвать, это уже не мой вопрос. Нам Олимпиаду и не надо просить. Если не дают, не надо. Надо сделать открытые российские... У себя дома. Это будет намного выше. Я ведь сам участвовал в четырех Олимпиадах. В 1968 году в Гренобле была прекрасная организация, но равной сочинской Олимпиаде близко за всю историю не было и никогда не будет. Норвежцы — это скупердяи. Дай норвежцу миллиард, он будет занимать на пиво. Это у них в крови.

На московскую Олимпиаду приехали отдельные спортсмены, невзирая на бойкот. Теперь посчитайте. В команде лыжников — максимум шесть человек. А желающих выступать — сотни. Сделать открытое приглашение, хорошо его прорекламировать. Уверен, что приедут спортсмены и составят конкуренцию», — цитирует «Спорт День за Днем» Тихонова.