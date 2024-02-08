Олимпиада
Новости Статьи Париж-2024 Пекин-2022 Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

8 февраля, 02:28

Тихонов: «Равной сочинской Олимпиаде близко за всю историю не было и никогда не будет»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что в России надо провести свои открытые соревнования, а не претендовать на проведение Олимпиады.

«Мы — великая держава. И самая богатая территория земного шара. С этого надо начинать. И провести в Сочи открытые соревнования. Как их назвать, это уже не мой вопрос. Нам Олимпиаду и не надо просить. Если не дают, не надо. Надо сделать открытые российские... У себя дома. Это будет намного выше. Я ведь сам участвовал в четырех Олимпиадах. В 1968 году в Гренобле была прекрасная организация, но равной сочинской Олимпиаде близко за всю историю не было и никогда не будет. Норвежцы — это скупердяи. Дай норвежцу миллиард, он будет занимать на пиво. Это у них в крови.

На московскую Олимпиаду приехали отдельные спортсмены, невзирая на бойкот. Теперь посчитайте. В команде лыжников — максимум шесть человек. А желающих выступать — сотни. Сделать открытое приглашение, хорошо его прорекламировать. Уверен, что приедут спортсмены и составят конкуренцию», — цитирует «Спорт День за Днем» Тихонова.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/tikhonov-predlozhil-provesti-v-rossii-svoyu-olimpiadu
Олимпиада
Александр Тихонов
9
1
Читайте также
Тьяго Алькантара получил повреждение в первом же матче за 10 месяцев
Тутберидзе не выгнала худших участниц из проекта «Большие девочки»
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чернышенко заявил, что большой спорт невозможен без России

Поздняков: «У международного олимпизма в будущем нет самостоятельности и состоятельности»
Новости
RSS RSS
Все новости