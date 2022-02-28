Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

Сегодня, 17:32

Станислав Поздняков: «С рекомендациями МОК категорически не согласны»

Президент ОКР Станислав Поздняков прокомментировал заявление Исполкома МОК по поводу участия российских спортсменов в международных соревнования.

«Мы внимательно ознакомились с сегодняшними рекомендациями Исполкома МОК в адрес международных федераций относительно допуска российских спортсменов к участию в соревнованиях, — приводит официальный сайт ОКР слова Позднякова. — Комментарий только один — категорически с ними не согласны. Есть Олимпийская хартия и есть многократно озвученная ранее позиция руководства МОК о том, что спортсмены — сердце олимпийского движения, а их права превыше всего, в том числе любой политической тенденциозности».

Ранее МОК рекомендовал не допускать участие российских и белорусских спортсменов.

«Так вот сегодняшнее решение коллег из Международного олимпийского комитета, на наш взгляд, противоречит как регламентирующим документам МОК и Хартии, в первую очередь, так и духу олимпийского движения, которое призвано объединять, а не разделять, особенно в том случае, когда речь идет о спортсменах и равноправии участников олимпийского движения.

В качестве первого шага считаем необходимым направить запросы в международные федерации для получения официального ответа о статусе российских спортсменов и их правах на участие в международных соревнованиях в связи с тем, что именно международные спортивные федерации обладают полномочиями по допуску спортсменов на международные соревнования по соответствующему виду спорта.

Со своей стороны, Олимпийский комитет России намерен последовательно отстаивать права и интересы российских спортсменов и оказывать всю необходимую помощь нашим национальным федерациям для оспаривания дискриминационных решений соответствующих международных федераций», — подчеркнул Поздняков.

Источник: olympic.ru
4
0
Читайте также
Диеты для похудения: какие бывают и чем опасны
Бивол получит бой мечты, а Канело захватит новый дивизион: Россиянин будет защищать титул WBA против лучшего действующего боксера в мире
Реклама
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
ФИФА запретила нашей сборной играть дома и называться Россией. Но не пошла на поводу у Польши, Швеции и Чехии
Поляки не хотят играть с Россией в стыках ЧМ-2022, биатлонисты не поедут на оставшиеся этапы Кубка мира. Онлайн
Как меняется спорт. Хроника событий
Финал Лиги чемпионов перенесен. В еврокубках — нейтральные поля. Что это значит
Официально: финал Лиги чемпионов перенесли из Санкт-Петербурга в Париж. Онлайн
Российский спорт: что дальше?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ОКР заявили, что российские спортсменки не подписывали открытое письмо украинцев к МОК

Губерниев отреагировал на призыв МОК запретить россиянам участвовать в международных соревнованиях
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости