Станислав Поздняков: «С рекомендациями МОК категорически не согласны»

Президент ОКР Станислав Поздняков прокомментировал заявление Исполкома МОК по поводу участия российских спортсменов в международных соревнования.

«Мы внимательно ознакомились с сегодняшними рекомендациями Исполкома МОК в адрес международных федераций относительно допуска российских спортсменов к участию в соревнованиях, — приводит официальный сайт ОКР слова Позднякова. — Комментарий только один — категорически с ними не согласны. Есть Олимпийская хартия и есть многократно озвученная ранее позиция руководства МОК о том, что спортсмены — сердце олимпийского движения, а их права превыше всего, в том числе любой политической тенденциозности».

Ранее МОК рекомендовал не допускать участие российских и белорусских спортсменов.

«Так вот сегодняшнее решение коллег из Международного олимпийского комитета, на наш взгляд, противоречит как регламентирующим документам МОК и Хартии, в первую очередь, так и духу олимпийского движения, которое призвано объединять, а не разделять, особенно в том случае, когда речь идет о спортсменах и равноправии участников олимпийского движения.

В качестве первого шага считаем необходимым направить запросы в международные федерации для получения официального ответа о статусе российских спортсменов и их правах на участие в международных соревнованиях в связи с тем, что именно международные спортивные федерации обладают полномочиями по допуску спортсменов на международные соревнования по соответствующему виду спорта.

Со своей стороны, Олимпийский комитет России намерен последовательно отстаивать права и интересы российских спортсменов и оказывать всю необходимую помощь нашим национальным федерациям для оспаривания дискриминационных решений соответствующих международных федераций», — подчеркнул Поздняков.