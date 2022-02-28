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Сегодня, 17:11

МОК рекомендовал не допускать участие российских и белорусских спортсменов

Иван Шитик
Корреспондент
Лыжные гонки.
Фото Global Look Press

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

«В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц. Граждане России или Белоруссии, будь то отдельные лица или команды, должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды», — говорится в заявлении МОК.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220228/mok-1775618145.html
МОК
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