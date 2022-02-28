В ОКР заявили, что российские спортсменки не подписывали открытое письмо украинцев к МОК

Российские фехтовальщицы Софья Великая, Яна Егорян и София Лоханова (Позднякова) не подписывали открытое письмо украинских спортсменов к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху и главе Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонсу.

«Информация о том, что несколько российских спортсменок, включая председателя комиссии спортсменов ОКР Софью Великую, подписали открытое письмо своих украинских коллег к руководству МОК и МПК, является банальным обманом аудитории, — приводит ТАСС слова руководителя службы информации Олимпийского комитета России (ОКР) Константина Выборнова. — Фамилии упомянуты в материале издания Insidethegames со ссылкой на твиттер интернет-портала с сомнительной репутацией Global Athlete. Никак иначе, кроме как фейк от первоисточника, расценивать данную новость нельзя. Это подтвердила и Софья, и другие спортсменки. Мы уже направили официальный запрос в упомянутые издания с требованием удалить ложную информацию».

В понедельник портал Inside the Games опубликовал материал со ссылкой на портал Global Athlete, в котором утверждалось, что Великая, Егорян и Лоханова подписали открытое письмо с просьбой применить санкции в отношении национальных олимпийских и паралимпийских комитетов России и Белоруссии, а также спортсменов стран.