Губерниев отреагировал на призыв МОК запретить россиянам участвовать в международных соревнованиях

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на призыв Международного олимпийского комитета (МОК) запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях.

«Все будет зависеть от решений всех спортивных Федераций. В подвешенном состоянии сейчас находятся лыжники и хоккеисты. Наша страна теряет весь большой спорт, это трагедия для нас! Нужно будет что-то делать внутри, придумывать какие-то соревнования у себя в стране. Нам необходимо поддерживать всех спортсменов и тренеров. Они не должны терять хватку. Самое главное — обратить внимание на детей. Дети всегда должны заниматься спортом», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее, 28 февраля, МОК рекомендовал не допускать участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях.